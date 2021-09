Nach Pandemiepause 2020 gibt es das „Umsonst & Draußen“-Festival in neuer Version

Ein buntes und abwechslungsreiches Angebot aus Kultur und Kulinarik gab es bei der „Kulturhockete“ am Wochenende in Nessenreben bei Weingarten zu erleben. Da das beliebte „Umsonst & Draußen“-Festival“ pandemiebedingt in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann, haben der Verein U&D Weingarten sowie das Kapuziner Kreativzentrum ein neues, kleineres Veranstaltungsformat entwickelt, dass den Austausch der Besucher und das gemeinsame Erleben von Kunst und Kultur in den Vordergrund stellen soll.

Die Tickets für Freitagabend waren schnell weg

Den Auftakt haben am Freitagabend die Punkrockbands „Linoleleum“, „The Puke Brothers“ und die Metalband „Stallion“ gemacht. Innerhalb kurzer Zeit seien alle 200 Tickets für die Aufführungen reserviert gewesen, berichtet U&D-Vorstandsmitglied Simon Bayer stolz. „Es wurde ausgelassen gefeiert“, erzählte der 27-jährige. Und betonte zugleich, wie gut die Regel zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bei zu geringem Personenabstand eingehalten worden sei.

Bayer und sein Team veranstalten das neu aufgelegte „Umsonst & Draußen“-Festival, das bereits in den 1990er- und Anfang der 2000er-Jahre stattgefunden hatte, seit zehn Jahren wieder regelmäßig. Besuchten das Angebot 2011 noch rund 2000 Gäste, waren es 2019 bereits dreimal so viele. Ein Erfolg, der durch die ehrenamtliche Arbeit vieler Helfer und die finanzielle Unterstützung regionaler Sponsoren möglich geworden war.

2020 war wegen Corona Festivalpause

Nachdem das Festival pandemiebedingt im vergangenen Jahr nicht stattfinden konnte, war es dem U&D-Verein ein Anliegen, nun endlich wieder Kultur unter die Leute zu bringen. Zum einen für die Besucher, die lange auf derartige Veranstaltungen verzichten mussten, zum anderen aber auch für lokale Künstler, die darauf warten, wieder vor Publikum auftreten zu können.

„Finanziell barrierefrei“

Das überarbeitete Konzept kam bereits im Vorfeld so gut an, dass es dafür den „Kulturpreis – Restart 2021“ der Städte Ravensburg und Weingarten gab. Durch die Förderung, die Unterstützung von Sponsoren und das ehrenamtliche Engagement der ausrichtenden Vereine ist es laut den Veranstaltern wieder möglich, ein niederschwelliges und „finanziell barrierefreies“ Festival anzubieten, an dem alle Menschen teilhaben können.

„Kultur darf nichts kosten und sollte für jedermann zugänglich sein“

Trotz des veränderten Konzeptes bleibt der Grundgedanke derselbe, wie Simon Bayer erklärt: „Kultur darf nichts kosten und sollte für jedermann zugänglich sein.“ Bedeutet: Keine Eintrittspreise und ein Programm, das besonders am Samstag und Sonntag sehr familienfreundlich war.

Da gab es unter anderem Musik von der Singer-Songwriterin Vera Aggeler aus Wangen, eine Lesung der beiden Lyriker Nida Struppinger und Toby Hoffmann sowie stimmungsvolle Unterhaltung durch den Musikverein Weingarten. Dazu bot das Kapuziner Kreativzentrum Workshops von einem Illustrationskurs über Töpfern und Nähen bis hin zu Siebdruck an.

An den Abenden versammelten sich dann wieder zahlreiche Musikfans auf dem Festivalgelände, um die Auftritte der Ravensburger Neo-Pop-Band „Neon Diamond“, der Tübinger Indierock-Gruppe „Toni K.“ sowie der buntgemischten Truppe von „La Manera de Ser Hermanos“ mitzubekommen. Letztere boten einen vielfältigen Musikmix unter anderem aus Funk, Soul und Reggae.

Am 9. September geht’s in die zweite Runde

Weiter im Programm geht es am kommenden Donnerstag, 9. September. Nach vielen Programmpunkten von Kleinkünstlern und Musikern wird das Festival schließlich am Samstag, 11. September, mit den Performances von gleich fünf Music-Acts enden.

Besucher sind begeistert

Überzeugt vom neuen, innovativen Konzept des Festivals sind die Besucher schon jetzt: „Ich freue mich sehr darüber, endlich wieder ein Kulturangebot besuchen zu können“, sagte etwa Claudia Sauter, die mit ihren beiden Kindern am Samstag zur „Kulturhockete“ kam. Und weiter: Das Angebot sei zwar klein, dafür aber umso vielfältiger. „Ich denke, hier ist für jeden etwas dabei – vom Rentner bis zum Kleinkind.“

Konzept und Ambiente werden gelobt

Ähnlich sehen das die beiden Freundinnen Maren Dickmann und Lisa Tümmler. Das Konzept des Minifestivals sei ihrer Meinung nach sehr gut umgesetzt worden. „Das ganze Ambiente ist sehr charmant und das Programm wirklich vielfältig“, finden sie.

Musikerin gefällt die kleine, gemütliche Location

Zufrieden zeigte sich auch Musikerin Vera Aggeler nach ihrem Auftritt am Samstag. Die 28-Jährige war bereits beim letzten „U&D“-Festival 2019 aufgetreten. Über das minimalistischere Konzept in diesem Jahr freut sie sich besonders. „Da ich nur mit Akustikgitarre auf der Bühne stehe, bespiele ich eine so kleine und gemütliche Location einfach lieber als eine große Bühne.“ Zwar sei das Festival vor zwei Jahren eine tolle Erfahrung gewesen, aber das jetzige Konzept taugt ihr besser. Denn: Auf der kleinen Bühne könne sich jede Art von Musik bestens entfalten, egal ob Akustik oder Rock.

Bild 1:

Auftritt Vera Aggeler

Bild 2:

Lukas und Julia (wollten vollständigen Namen nicht nennen) vom Kapuziner Kreativzentrum an einem der Verkaufsstände. Dort gab Festival Merch – Shirts und Taschen.

Bild 3:

Lesung der Lyriker Nida Struppinger und Toby Hoffmann

Bild 4:

Blick während der Lesung von Bühne hinab auf das Festgelände