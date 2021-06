Nach langer Pause gibt es wieder viele Medaillen für den TV Weingarten

Mit einem Trampolinwettkampf in besonderer Form sind einige Sportler des TV Weingarten aus der Corona-Zwangspause zurückgekehrt. Trotz des eingeschränkten Trainingsbetriebs haben die Weingartener beim Hessen-Cup überzeugen können. Sie holten drei Gold-, drei Silber- und zwei Bronzemedaillen. Zum Wettkampf musste der TVW nicht nach Hessen fahren, das Turnier fand online statt.

Die Trampolinturner mussten ihre Wettkampfübungen filmen und das Video einschicken. 195 Sportler aus Estland, Portugal, der Schweiz und Deutschland nahmen an diesem Turnierformat teil. Bei den Frauen holte sich Nele Kaupp laut Mitteilung verdient den Titel und damit die Goldmedaille. In sehr guter Form präsentierte sich auch Fee Lechelt in der B-Jugend. Mit nur 0,1 Punkten Rückstand musste sich die TVW-Sportlerin allerdings mit Platz vier zufrieden geben. Ihre Vereinskameradin Malin Mayer landete nach einer guten Leistung auf Rang sechs.

Leon Lang und Benjamin Eyrich starteten ebenfalls in der B-Jugend. Im TVW-Duell hatte Leon Lang die Nase vorn und holte sich die Silbermedaille, 0,3 Punkte dahinter landete Benjamin Eyrich auf dem dritten Platz. Den zweiten Titel für Weingarten gewann Theresa Knisel nach drei guten Übungen. Finnja Knisel überzeugte ebenso und wurde Zweite.

Auch die TVW-Trainerinnen ließen sich diesen Wettkampf nicht entgehen. Angelika Lang startete in der Altersklasse 30+ und erkämpft sich die Silbermedaille. In der Altersklasse 40+ holte Tanja Vidakovic den dritten Titel für die Weingartener, die Bronzemedaille ging an Cornelia Eyrich.

Für die jüngsten Turner des TVW reichte es beim Hessen-Cup nicht für Plätze auf dem Podium. Bei den Bambini belegte Caroline Eyrich Platz fünf vor ihren Teamkolleginnen Madina Mayer und Johanna Eyrich. Lara Eberwein wurde in der D-Jugend Zehnte, Ayleen Lang Zwölfte. In der C-Jugend kam Marie Mayer auf Platz fünf, Antonia Eyrich wurde Achte.

Der TV Weingarten setzte sich mit diesen Leistungen an die Spitze der Medaillenwertung. Der zweite Hessen-Cup findet am kommenden Wochenende statt.