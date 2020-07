Nach Flaschenwurf: Streit endet blutig

Ein heftiger Streit zweier Männer hat am Mittwochabend in der Karlstraße in Weingarten nach einem Flaschenwurf mit blutenden Schnittwunden geendet. Dies teilt die Polizei in einer Presserklärung mit. Die Streithähne, 28 und 48 Jahre alt, hätten sich zunächst ein Wortgefecht geliefert, in dessen Verlauf der Jüngere mit einer Sprudelflasche nach seinem Kontrahenten warf. Der wehrte das Wurfgeschoss ab. Die Flasche fiel zu Boden und ging zu Bruch. Daraufhin griff der 28-Jährige nach einer der großen Scherben und zielte noch einmal auf seinen Widersacher. Dieses Mal traf er und verletzte den 48-Jährigen an der rechten Hand. Allerdings blieb auch der Schütze nicht unverletzt. Am Ende hatten beide blutende Schnittwunden. Der Ältere ließ sich im Krankenhaus ambulant behandeln. Der Flaschenwerfer wollte partout nicht zum Arzt. Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.