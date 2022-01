Nach einem Fahrfehler stößt BMW in Weingarten mit einem Renault zusammen

Auf rund 11 000 Euro beziffert die Polizei den Sachschaden, der in der Nacht zu Mittwoch gegen 1 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Weingartener Ochsengasse entstanden ist. Ein 29-jähriger BMW-Fahrer rutschte vom Pedal seines Wagens ab, kam daraufhin nach rechts von der Straße ab und stieß mit einem geparkten Renault zusammen. Am Auto des Unfallverursachers entstand etwa 6000 Euro, am Renault rund 5000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde beim Aufprall niemand.