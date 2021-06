Nach 219 Tagen laufen wieder Filme in der Linse

Als eines der ersten Kinos in der Region hat das Kulturzentrum Linse am Dienstag den Kinobetrieb wieder aufgenommen. 219 Tage waren das Kino und die Gastronomie geschlossen. „Als Verein wollten wir so schnell wie möglich wieder starten“, sagt Vorstand Thomas Volz. Dabei legen die Verantwortlichen großen Wert auf ihr Hygienekonzept und das gute Lüftungssystem. Jeder Besucher muss entweder vollständig geimpft oder von Corona genesen sein, oder einen tagesaktuellen negativen Antigentest vorlegen. Im Kinosaal selbst bleibt dann immer eine Reihe komplett frei. Zwischen gemeinsamen Besuchern und anderen werden drei Sitzplätze frei gehalten. Außerdem besteht Maskenpflicht.

Plätze werden online gebucht und mit der Luca App können alle Besucher einchecken. Mit der Kinoöffnung ist auch die Gastronomie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich mit eingeschränktem Platzangebot wieder geöffnet, allerdings vorerst nur von 17 bis 22 Uhr. „Wir haben alles getan, damit wir nicht nur die gesetzlichen Vorgaben erfüllen, sondern allen Besuchern größtmögliche Sicherheit bieten“, so Volz.

Vier Filme an fünf Tagen

Vorerst an fünf Tagen in der Woche – Dienstag bis Samstag – werden täglich vier Filme gezeigt. „Die Auswahl der Filme ist derzeit noch sehr schwer, da viele Verleiher auf die allgemeine Öffnung der Kinos am 1. Juli warten, aber wir haben einen guten Mix im Angebot“, meint Volz mit Blick auf zwei Komödien, ein Drama und einen Dokumentarfilm. Weitere Informationen und Ticketbuchungen unter www.kulturzentrum-linse.de