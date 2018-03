Nach 20 Jahren: Saisonkarte fürs Freibad soll kommen

Für die Weingartener Bürger könnte dieser Montag ein richtig guter Tag werden. Denn dann entscheidet der Gemeinderat über einige wichtige Themen, die die Menschen in den kommenden Monaten und Jahren direkt in ihrem Alltag beziehungsweise besonders in ihrer Freizeit betreffen werden. So wird mit der Vorstellung des Strukturkonzeptes zum Schuler-Areal ein weiterer wichtiger Meilenstein des Großprojektes gegangen. Sollten die Stadträte der Vorlage der städtischen Verwaltung zustimmen, wäre zudem das Umsonst-und Draußen-Festival (U&D) für die kommenden Jahre gesichert. Außerdem wird nach 20 Jahren wohl wieder eine Saisonkarte für das städtische Freibad Nessenreben eingeführt. Im Gegenzug werden dafür aber die Preise für Einzelkarten in Freibad und Hallenbad erhöht.

Allerdings sind die Preissteigerungen – vorausgesetzt die Stadträte stimmen der Vorlage zu – überschaubar. Ab dem 1. Mai würde der Eintritt für Erwachsene 3,90 Euro anstatt bislang 3,80 Euro kosten. Ermäßigte Karten und Tickets für Jugendliche sollen künftig 2,20 Euro (bisher 2,10 Euro) kosten. In der Summe könnte die Stadt so 16 000 Euro zusätzlich einnehmen. Und die braucht es, um die zusätzlichen Kosten für Familien- und Saisonkarte zumindest weitestgehend zu decken. Denn die liegen laut städtischer Kalkulation bei 17 800 Euro oder 19 900 Euro – je nachdem wie teuer die Familien-Saisonkarte wird. Entweder soll sie 190 oder 250 Euro kosten.

Derweil stehen die Preise für die Erwachsenen-Saisonkarte mit 100 Euro und 50 Euro für die Ermäßigten- und Kindersaisonkarte bereits fest. Diese würden sich nach dem 33. Besuch für Erwachsene und 30. Besuch für Kinder amortisieren. Bei den Familien-Saisonkarten wäre das nach 20 Besuchen (wenn die Karte 190 Euro kostet) oder 26 Besuchen (bei 250 Euro) der Fall.

Beschwerde von Familie zeigt Wirkung

Notwendig macht diese Maßnahme – laut Vorlage – die stark gestiegene Nachfrage nach Saison- beziehungsweise Jahreskarten. Die Stadt rechnet damit, dass etwa ein Prozent der kalkulierten 80 000 jährlichen Besuchen im Freibad eine Saisonkarte kaufen würde. Und genau dazu zählt auch die Familie Bulling. Im Juni 2017 hatte sich Stephan Bulling an die „Schwäbische Zeitung“ gewendet, weil die Stadt – im Rahmen der Bäderkonzeption – die vergünstigten Zehner-Karten für Familien abgeschafft hatte beziehungsweise diese nur noch für sozial schwache Familien und Alleinerziehende zur Verfügung gestellt wurde.

Umdenken bei der Stadtverwaltung

Für die sechsköpfige Familie Bulling ergaben sich so Mehrkosten von rund 80 Euro, die sie nicht bereit waren zu tragen, und sich weitestgehend von Nessenreben abwandten. Doch der Artikel zeigte Wirkung. Zahlreiche, teils wütende Leserreaktionen ließen wohl auch die Entscheidungsträger bei der Stadt umdenken. Daher wurde auf SZ-Anfrage in Aussicht gestellt, über die Wiedereinführung einer Familienkarte nachzudenken. Eine Saisonkarte wurde damals aber noch rigoros abgelehnt. Doch auch hier möchte man nun anscheinend dem Weingartener Bürger entgegenkommen.

Auf diese Offenheit hofft auch der Verein „U&D Weingarten“. Daher hat er einen jährlichen Zuschuss von 3000 Euro für 2018, 2019 und 2020 beantragt. Bislang hatte die Stadt das U&D-Festival, dass seit 2014 jährlich im September stattfindet, immer mit einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 3000 Euro unterstützt. Hinzu kamen jeweils Leistungen des städtischen Baubetriebshofs im Wert von 4000 Euro. Auch dieser soll laut Vorlage weiterhin bestehen bleiben.

Zuschüsse für die Linse wieder Thema

Etwas komplexer ist die Situation bezüglich des Kulturzentrums Linse und des Ausschusses für Soziokultur. Schon in den vergangenen Jahren sorgte dieses Thema im Gemeinderat für jede Menge Diskussionsstoff. So hatte man sich im Juni vergangenen Jahres nicht über die Zuschüsse einigen können. Nun wagt die Stadtverwaltung einen neuen Anlauf und will der Linse für das Jahr 2018 25 000 Euro zur Verfügung stellen. Für die Jahre 2019 und 2020 sollen es jeweils 20 000 Euro sein. Doch ob sich die Stadträte darauf einlassen und die Zuschüsse der Linse überhaupt reichen, scheint fragwürdig. Schließlich hatte Barbara Brugger von der Linse noch im Juli 2017 erklärt, man brauche jährlich 25 000 Euro, um das Komm-Festival ausrichten zu können. Bei geringeren Zuschüssen könne es passieren, dass das Komm nicht mehr finanzierbar sei.

Ausschuss für Soziokultur wird aufgelöst

Ab Montag dürfte auf jeden Fall der Ausschuss für Soziokultur Geschichte sein. Die Stadtverwaltung hat sich mit dem Vorsitzenden des Kulturkreises Weingarten, Reinhold Schmid, und Barbara Brugger, die auch Vorsitzende des Ausschusses für Soziokultur ist, darauf verständigt, die Programmkompetenz für soziokulturelle Veranstaltungen künftig wieder direkt an das Kulturzentrum Linse und weitere freie Veranstalter zu übertragen. Damit wird der Ausschuss nach gut zweieinhalb Jahren wohl wieder abgeschafft. Bislang waren die oben genannten Zuschüsse an den Ausschuss gegangen. Fortan gehen sie direkt an die Linse.

In eine andere Richtung dürfte es bei zwei anderen bedeutenden Gemeinderatsthemen gehen, die am Montag thematisiert werden. So soll die Abteilung Kultur und Tourismus mit der Erstellung einer Kulturkonzeption beauftragt werden (die SZ berichtete). Damit sollen die Weichen für die künftige kulturelle Ausrichtung der Stadt Weingarten gestellt werden. Als Prozessbegleiter soll die Agentur Culturelab aus Bludenz mit ins Boot geholt werden, damit Ende 2018 dann die Konzeption verabschiedet werden kann. Deutlich weiter ist die Stadt da schon beim Strukturkonzept zum Schuler-Areal. Nach diversen Planungsschritten und Bürgerbeteiligungen soll es am Montag vorgestellt und als städtebauliches Entwicklungskonzept verabschiedet werden.