Nach Übergriff auf Frau: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt gegen zwei Männer, die sich der Körperverletzung einer 25 Jahre alten Frau strafbar gemacht haben sollen. Die junge Frau wurde zunächst am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr auf der Liebfrauenstraße von dem Duo in deren Landessprache angesprochen. Deren Sprache nicht mächtig, fragte die Fußgängerin in englischer Sprache nach, worauf die beiden Männer zu lachen anfingen. Beim Versuch, sich zu entfernen und zwischen den Männern hindurchzugehen, wurde sie plötzlich derart gestoßen, dass sie ihr Gleichgewicht verlor und auf den Boden fiel. Daraufhin drückten sie die Frau nach unten, als diese versuchte, aufzustehen. Ein Autofahrer bemerkte die Situation, worauf sich die beiden Täter in Richtung Burachstraße entfernten. Die beiden etwa 20 bis 25 Jahre alten, dunkelhäutigen Männer können wie folgt beschrieben werden: Erster Täter: etwa 1 Meter 68 cm groß, sehr kurze schwarze Haare, bekleidet mit leicht gelber Jacke und dunkler Hose. Zweiter Täter: etwa 1 Meter 80 cm große, schwarze circa zehn Zentimeter lange Haare, er trug eine dunkle, hüftlange Daunenjacke und schwarze Nike-Airmax-Schuhe. Personen, insbesondere der unbekannte Fahrzeugfahrer, die sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der beiden Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Weingarten unter Telefonnummer 0751/803-6666 in Verbindung zu setzen.