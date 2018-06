Nabu wittert Mogelpackung hinter Grünraumkonzept

Der Naturschutzbund (Nabu) in Weingarten hat zum Grünraumkonzept der Stadt Stellung genommen – und es dabei scharf kritisiert. Vom Standpunkt des Nabu aus ist das Konzept zu unverbindlich. Die Forderung: Die Stadt und der Gemeinderat sollen sich an die Vorgaben halten. Außerdem fordern die Naturschützer einmal mehr feste Tabuzonen, etwa auf dem Reutebühl. Die Stadt versucht, zu beschwichtigen.

„Man fühlt sich da nicht ganz ernst genommen“, sagt Hubert Kapler, Sprecher der Nabu-Gruppe Weingarten. „Durch Impulse aus dem Stadtentwicklungsprozess STEP 2020 wurde viel Geld und Zeit investiert, um dieses Grünraumkonzept zu erstellen“, sagt Kapler. „Nur um dann hinterher zu sagen, wir lassen uns dadurch keine Fesseln anlegen.“ Den Nabu stört, dass sich der Gemeinderat in seinen Entscheidungen offenbar nicht verbindlich an die Vorgaben aus dem Grünraumkonzept halten will. Hintergrund ist eine Diskussion im Technischen Ausschuss Mitte November, in der mehrere Gemeinderäte eine Verbindlichkeit des Konzepts für die Planungen der Stadt abgelehnt hatten (SZ berichtete). Tenor: Der Rat will das letzte Wort haben, auch wenn die Pläne mit den Vorgaben aus dem Grünraumkonzept in Konflikt geraten.

„Wir können uns nicht einseitig mit den Interessen des Naturschutzes beschäftigen, wenn wir die Interessen von Wohnbaun und Gewerbe noch gar nicht kennen“, sagt etwa CDU-Fraktionschef Axel Müller auf SZ-Nachfrage. Das Grünraumkonzept zur verbindlichen Planungsgrundlage zu machen, komme daher bis auf Weiteres nicht infrage.

Sorge um Reutebühl

„Da hätte man sich das Geld auch sparen können“, sagt Hubert Kapler. „Wenn man ein solches Konzept erstellt, muss man sich daran halten und es nicht im Nachhinein zerreden.“ Konkret geht es dem Nabu um die Einrichtung und Einhaltung von Tabuzonen, in denen eine eventuelle Bebauung unmöglich gemacht würde. Dabei fällt immer wieder ein Stichwort: Das Reutebühl-Gebiet. Die Sorge der Naturschützer ist, dass die Stadt insgeheim ein Auge auf das Gewann geworfen hat, weil sich im Flächennutzungsplan noch drei kleinere Flächen befinden, die für Bauplätze vorgesehen sind. „Daran stören wir uns. Wenn man hier Klarheit schafft, braucht man nicht immer wieder darüber zu diskutieren“, fordert Hubert Kapler. Gerade im Bereich Reutebühl sieht Kapler die Fesseln, die einige Gemeinderäte befürchten, gerechtfertigt. „Es ist die letzte große Grünfläche. Reglementieren lohnt sich, sonst haben wir in Weingarten bald schon kein Grün mehr.“

Von Seiten der Stadtverwaltung erntet der Nabu-Vorstoß Unverständnis. „Gerade vom Nabu haben wir für das Konzept und die Beteiligungsmöglichkeiten eigentlich immer viel Lob erhalten“, sagt Baudezernent Nicolas Werckshagen. Die Naturschützer seien von Anfang an mit im Boot gewesen. Es sei außerdem noch nicht abschließend disktutiert, wie verbindlich das Grünraumkonzept sein solle. Das sei noch Sache des Gemeinderats. Inhaltlich sei das Konzept „gut gearbeitet“ und auch vom Nabu so beurteilt worden.

In Sachen Baufenster auf dem Reutebühl versucht die Verwaltung zu beruhigen: „Wir wären einfach schlecht beraten, wenn wir diese Flächen aufgeben würden“, sagt Werckshagen. „Wir würden damit Quadratmeter verschenken.“ Gemeint sind damit nicht etwa Quadratmeter Bauland auf dem Reutebühl, sondern auf anderen möglichen Bauflächen. Die Stadt müsse schließlich für jede bebaute Fläche Ausgleichsflächen vorweisen. Im Klartext: Wird ein Gebiet bebaut, das im Flächennutzungsplan nicht als Baugebiet ausgewiesen ist, muss dafür eine Baufläche aus dem Plan quasi eingetauscht werden. Nach und nach würden daher, so die Stadt, die Baufenster auf dem Reutebühl verschwinden. Und wenn sie einmal weg sind, sei der Weg frei für eine Tabuzone. „Das haben wir auch in Gesprächen mit dem Nabu mehrfach betont“, sagt Oberbürgermeister Markus Ewald. Es gebe weder in der Verwaltung, noch im Gemeinderat die Absicht, das Gebiet zu bebauen. „Im Gegenteil. Wir wissen, was wir daran haben“, sagt Ewald. Auf kurz oder lang werde die Fläche auch sicher zum Schutzgebiet erklärt.

Das Grünraumkonzept wurde im Zuge des Stadtentwicklungsprozesses STEP 2020 in Auftrag gegeben. Es soll aufzeigen, auf welchen Grünflächen innerhalb der Stadt welche Entwicklungsmöglichkeiten bestehen. Dabei unterscheidet die Studie zwischen ökologischen und städtebaulichen Schwerpunkten. Das Konzept wurde und wird intensiv diskutiert und soll im Januar erneut Thema im Gemeinderat werden.