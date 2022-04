NABU-Müllaktion zusammen mit Schule am Martinsberg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In einer Aktion des NABU Weingarten sammelten die SchülerInnen der Klasse 3b der Schule am Martinsberg am 5. April in der Oberstadt Weingarten fleißig Müll im Bereich des Schulgeländes. Unterstützt wurde die Aktion durch das Projekt „Demokratie leben“ des tavir e.V., welcher freundlicherweise die Ausrüstung zur Verfügung stellt.

Der Klassenlehrer, Herr Kühn, behandelt das Thema Müll und dessen schädliche Auswirkungen auf die Umwelt schon länger. So zeigte sich gleich zu Beginn in einer lebhaften Diskussion, dass die Schüler/Innen viel über Nachhaltigkeit gelernt hatten und auch über Fachbegriffe wie Mikroplastik und dessen Problematiken detailliert Bescheid wussten. Sie waren engagiert bei der Sache, während dieses Thema gemeinsam vor und nach der Müllsammelaktion im Klassenzimmer vertieft wurde.

Verschiedene Kosmetikartikel wie Shampoos, Duschgels, Zahnpasten, Cremes et cetera wurden in einem anschaulichen Experiment auf Mikroplastik untersucht, indem diese mit Wasser durch einen Kaffeefilter getrennt wurden. Auch die Zusatzstoffe auf den Verpackungen der Produkte wurden überprüft, alle Inhaltsstoffe mit dem Beginn „Poly…“ enthalten beispielsweise Mikroplastik. Kritisch wurde von den Schülerinnen und Schülern hinterfragt, weshalb solch schädliche Inhaltsstoffe überhaupt enthalten seien und ob man Betrüger unter den Herstellern auch ausfindig machen könne. Es wurde ganz deutlich, dass das Thema Umweltschutz den Schüler/Innen ein Herzensanliegen ist.

Beim späteren Müllsammeln draußen bei den Parkplätzen und Gebüschen sowie im Schulhof riefen sie im Takt „Umweltschutz, Umweltschutz, Umweltschutz,...“ während sie mit Handschuhen und Greifzangen von einem Platz zum nächsten liefen, um ihn vom Müll zu befreien.

Bergeweise Müll kam in kürzester Zeit zusammen, zum Beispiel eine mit Moos bewachsene Reisetasche, Blumentöpfe, Metallgegenstände, Flaschen, Zigarettenstummel, Masken und viel zu viele Plastikverpackungen.

Die Kinder haben schon neue Ideen. Sie möchten Flyer an alle Menschen der Stadt verteilen oder im Internet über solche Aktionen der Schule einen Artikel schreiben: „Die Bürger der Stadt Weingarten und die Schule am Martinsberg sammeln Müll“.

Wem es auch ein Anliegen ist, die Stadt sauber zu halten und sich an Aktionen beteiligen möchte, kann sich gerne an den NABU Weingarten wenden.