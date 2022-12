Musikverein Weingarten lädt zum Dreikönigskonzert ein

Das Städtische Orchester Weingarten lädt für Dreikönig, Freitag, 6. Dezember, zum Dreikönigskonzert ein. Bei der Musikauswahl führt Stadtmusikdirektor Rafael Ohmayer die alte und bewährte Tradition fort, für jeden Geschmack der Besucher etwas im Repertoire zu haben.

Der erste Teil des Dreikönigskonzerts beginnt mit „Der Vogelhändler“ von Carl Zeller. Weiter geht es mit „El Camino Real“ von Alfred Reed, dem „Adagio Cantabile“, einer Klaviersonate Nr.8 in C Moll op.13 von Ludwig van Beethoven und dem Stück „The Island of Light“ von J.A.Pina. Im zweiten Teil erklingen die Filmmusik zu Star Wars„The Force Awakens“ von John Williams, „The Merry Widow“ Operette von Franz Lehar, das moderne Musikstück „Angel“ von M.Brown. Zum Abschluss des Konzertes wird das Medley „Mayday“ von Yap Sin Yee einen Schlusspunkt setzen.

Karten können per Mail an kartenverkauf@mv-weingarten.de oder unter Telefon 0751/3638911 bestellt werden sowie am Dienstag, 27. Dezember, von 17.30 bis 18.30 Uhr im Amt für Kultur und Tourismus auf dem Münsterplatz in Weingarten gekauft werden.