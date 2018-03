Musiker rocken im Schinderhannes

Die Band „Unplaqued Prochecked“ kommt am Samstag, 24. Februar, mit ihrer „Frei-sein“-Tour in den Schinderhannes Weingarten. Die fünf Musiker bieten in ihrem vierstündigen Programm die Hits aus 40 Jahren Rock- und Popgeschichte sowie eigene Titel auf einer Vielzahl von akustischen Instrumenten dar – ob mit der Geige, dem Akkordeon oder auf der Mandoline, wie es in der Ankündigung heißt. Zudem erzählen die Musiker bei vielen Songs die Geschichten hinter den Liedern. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei; die Musiker spielen „um den Hut“.