Musikalischer Abend vereint Kafkas Sprache mit Musik

Der musikalische Kafka-Abend mit dem Ensemble Ascolta findet am Sonntag, 25. Juli, 19 Uhr in der PH Weingarten statt. In dem Instrumentaltheater „Vor dem Gesetz“ von Martin Smolka soll Kafkas Sprache zu Musik werden.

„Vor dem Gesetz“ heißt das einstündige Instrumentaltheater des tschechischen Gegenwartskomponisten Martin Smolka, mit dem das renommierte Stuttgarter Ensemble Ascolta auf Einladung von „Weit! Weingarten“ in der PH Weingarten gastiert. Martin Smolka lotet die musikalischen Qualitäten von Kafkas Sprache – insbesondere der Türhüter-Parabel „Vor dem Gesetz“ - aus, nimmt aber zugleich das Mysteriöse seiner Texte in den Fokus. Immer wieder transformiert Smolka das typisch kafkaeske Gefühl der Machtlosigkeit in eine Musik der feinen Ironie.

Der Abend beginnt mit einem hinführenden Vortrag von Jürgen Wertheimer. Der Literaturwissenschaftler und Essayist aus Tübingen spürt in „Vor dem Gesetz – hinter der Sprache. Kafka als Artist der Zwischenwelt“ der Bedeutung von Kafkas Texten für uns Heutige nach.

Er findet nun unter Berücksichtigung der geltenden Hygieneregeln statt: Alle Gäste müssen geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet sein. Es gilt Maskenpflicht auch am Sitzplatz.