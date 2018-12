Musikalische Gipfelstürmer mit Balladen im Gepäck

Eine winzige Melodie zu Beginn, keine Oktave umspannend. Wie Memory-Kärtchen, die sie Jan Eschke am Piano, Martin Auer mit der Trompete, Florian Trübsbach am Saxofon, zuwerfen, bis sie zusammenpassen. Am Samstagabend gaben sie ein Konzert in der Weingartener Linse.

Dabei wird es nicht bleiben. Wie neugierige Kinder im Spiel nehmen Auer und Trübsbach die kleine harmonische Einheit wieder auseinander. Frecher, schriller wird die melodiöse Substanz. Andreas Kurz am Kontrabass, Bastian Jütte an den Drums bilden mit winzigen tonalen Strichen einen Rahmen darum. Das alles ist noch musikalisches Flachland, ein leichtes Lüftchen, das durch die Äste pfeift. Da warten diese fünf Musiker nicht lange. „Zeit für eine Ballade“, pfeift Andreas Kurz zurück, holt aus dem Bass einen Rhythmus, der nach Frühling riecht, sie schlurfen wie die Gigolos verliebt über die Piazza, zaubern Flageoletts aus ihren Instrumenten. Ein Flirt mit zauberhafter Eleganz beginnt zwischen Trompete und Saxofon. Jan Eschke, noch die Bilder im Kopf vom Sommer, der zurück kommt mit seinen Gästen. Eschke nimmt am Bar-Piano den ersten Apéritif, spielt seine Ballade über die Bachstelze, jagt ihr in verrückten Läufen über die Tasten hinterher.

Beim Martin-Auer-Quintett weiß man nie, welche Tasche sie öffnen bei der nächsten Nummer und was man selbst mitnehmen sollte, wenn man die Einladung annimmt, den Abend mit ihnen zu verbringen oder sie zum nächsten Konzert zu begleiten. Die Tanzschuhe, eine Flasche Soave, Trotzki und ein paar anarchistische Manifeste. Oder doch besser keine Zigaretten aber die Bergstiefel, weil es ziemlich atemlos werden könnte. Denn diese fünf Musiker, die in den mehr als 20 Jahren, in denen sie beste Freunde wurden und blieben, sind zugleich unberechenbare Musiker, die füreinander komponieren, sich anmachen, wo ein paar Blicke reichen und ein Fingerschnipsen. Die eines verabscheuen – sich in lähmender Regelmäßigkeit am Wirtshaustisch anzuöden. Die sich noch immer austesten - was geht noch, was geht noch mehr oder nicht mehr, aber dafür dann eben ganz anders?

Dies erzeugt eine eigenwillige Dynamik. Mal ist es Retro in die frühe Moderne, eine charmante Verbeugung vor Miles Davis, die vorsichtige Aneignung an einen seiner Hits. Die Bearbeitung wird genauso wild wie der große Alte es selbst war. Mal sind es Ausbrüche aus der lähmenden Saturiertheit und dem „Weiter so“, wild, von anarchistischer Lust, Ordner und Ordentlichkeit in den Container vor dem Fenster zu werfen. Dann wird Bastian Jütte am Schlagzeug zum Dada-Poeten, Trübsbach und Auer zu jenen queren, irrwitzigen Rednern, die man noch immer im Londoner Hyde Parkt findet, denen die Rhetorik manchmal im ungebremsten Redeschwall durcheinander gerät. Das ist musikalische Obsession, eine exzessive Lust an Freiheit. Oder sie werden im nächsten Stück zu Gipfelstürmern, die sich in die Höhe treiben, bis die Luft dünn wird. Doch alles geht gut, sie enden, atemlos, zurück im Quintett und was sie nicht zu sagen brauchen, sagt mancher nach diesem Konzert: Das Martin-Auer-Quintett ist der Wahnsinn!