Musik aus verschiedenen Epochen erklingt in der PH Weingarten

Das oberschwäbische Ponticelli Ensemble tritt am Dienstag, 20. September, um 19.30 Uhr in der Aula der pädagogischen Hochschule Weingarten mit seinem diesjährigen Programm „Back in Black“ auf. Mit Streichinstrumenten, Piano und Percussion entführt das Ensemble in die vielfältige und inspirierende Welt aus verschiedenen Epochen der Musik, heißt es in einer Vorschau der Veranstalter, der Vereinigung der Freunde der PH Weingarten.

Auf dem Programm stehen klassische Stücke von Edvard Grieg, Wolfgang Amadeus Mozart, Piotr Illjitsch Tschaikowski, Antonín Dvorák, moderne Arrangements wie der Klassiker „Rolling in The Deep“ von Adele, als auch feurige, romantische Stücke von Florian Hermann und Charles Aznavour. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Der Einlass ist ab 19 Uhr, die Aula der PH Weingarten befindet sich im Schlossbau neben der Basilika. Während der Pause ist es zudem möglich den sonst nicht öffentlich zugänglichen Audienzsaal des Klosters zu besuchen.