Musical „Isaak – so sehr geliebt“ in Weingarten

Die Evangelische Allianz Ravensburg-Weingarten, eine Zusammenarbeit verschiedener Kirchen und Freikirchen, organisiert seit elf Jahren die Aufführung der Adonia Musicals mit jährlich wechselnden biblischen Themen. In diesem Jahr ist das Stück „Isaak – so sehr geliebt“ am Donnerstag, 25. April, um 19.30 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten zu erleben.

Laut Pressemitteilung kommt die Idee der Adonia Musicals aus der Schweiz. Markus Heusser brachte sie vor etwa 15 Jahren nach Deutschland, gründete ein Zentrum in Karlsruhe und leitet dieses mit Angestellten und vielen freien Mitarbeitern. Während der Tournee sind 40 Projektchöre parallel in Deutschland unterwegs, üben das Stück jeweils mit mehr als 70 Teilnehmern und Mitarbeitern drei Tage lang ein und treten dann an vier Orten auf. Der Chor, der nach Weingarten kommt, hat weitere Auftritte in Hechingen, Balingen und Mössingen und wird von Markus Heusser, der die Stücke schreibt, begleitet.

Der Eintritt zu allen Aufführungen ist frei.