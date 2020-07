Museum für Klosterkultur in Weingarten zeigt wertvolle Gebetbuchbilder

Noch heute werden zu Begräbnissen oder kirchlichen Festen Andachtsbilder verteilt, meist kostengünstige Massenware. Dagegen sind die von Hand oder mit aufwändigen Druckverfahren hergestellten Gebets-Bildchen vergangener Zeiten heute enorm rar und gefragt. Sie setzen der modernen Frömmigkeit eine verspielte Lust an Zier und Prunk entgegen und entstehen auch heute wieder als meditatives Kunsthandwerk.

Liebevoll schaut eine heilige Maria auf das mit dem Federmesser herausgearbeitete Leben auf grünem Grund. Die Darstellung der Muttergottes aus Landshut aus dem 18. Jahrhundert ist ein Glanzpunkt der Sonderausstellung „Spitzenbilder – Manuelle Kostbarkeiten aus süddeutschen Frauenklöstern“ und gleich am Eingang zu finden. Man möchte seinen Augen nicht trauen, dass so eine handwerkliche Feinheit möglich ist. Jürgen Hohl hat neben die gesammelten Miniaturwerke fotografische Vergrößerungen gestellt, die auch durch das Vitrinenglas die Einzelheiten gut erkennen lassen.

Erste Spitzenbilder waren aus Pergament

Die handwerkliche Kunstform des Spitzenbilds wurde im 16. Jahrhundert durch fernöstliche, persische Schnittbilder angeregt, schreibt Museumsleiter Hohl in einem seiner Kommentare. Vertrauter ist uns heute der Scherenschnitt, ursprünglich in Nordchina beheimatet, wie sich bei Wikipedia nachlesen lässt. Die ersten Spitzenbilder waren aus Pergament, also aus getrockneter Tierhaut gefertigt. Geschnittenes, später gestanztes Rankenwerk, das textiler Spitze gleicht, umrahmt ein handgemaltes oder gedrucktes Heiligenbild. In den kontemplativen Klöstern entstanden die Spitzenwerke ohne zeitlichen und finanziellen Druck in höchster Qualität. Im weltlichen Bereich schufen zum Beispiel Briefmaler preiswert und schnell Bilder von minderer Qualität. Daneben gab es aber auch hochwertige Herstellungen für adlige Kreise.

Eine Vitrine zeigt aus Papier gestanzte Spitzenbilder des 19. Jahrhunderts. „Im Unterschied zu Pergament ist Papier empfindlich und reißt bei der Bearbeitung leicht ein“, wie Jürgen Hohl weiß. Erstaunlich filigran ist der Rahmen, der eine Heilige Barbara umgibt. Da die Spitze nicht mehr geschnitten, sondern gestanzt wird, und auch die Drucktechnik sich weiterentwickelt hat, können sich die Gebetbuchbilder allmählich zur Massenware entwickeln. „Und doch könnte man bei manchen meinen, sie seien von Hand hergestellt, so zierlich sind sie“, bemerkt der Museumsleiter. Einige von Stanzmaschinen hergestellte, farbenprächtige Bildchen erinnern an, die fürs Poesiealbum hergestellten Illustrationen.

Museum trägt Jürgen Hohls Handschrift

Das Weingartener Museum für Klosterkultur trägt die Handschrift von Jürgen Hohl. Als Museumsleiter ist der mit Verdienstorden ausgezeichnete Brauchtumsexperte und Sammler, der sechs Berufe (Hutmacher, Schaufenstergestalter, Einzelhandelskaufmann, Friseur, Florist und textiler Restaurator) vorweisen kann, ein Amateur geblieben. Und seine Leidenschaft brennt immer noch. Er verbindet ein gläubiges Interesse an christlicher Kultur und Religion mit dem Sinn für Präsentation und Geschäft. So bekommt er zum Beispiel Hunderte von Gebetbüchern geschenkt, erzählt er. Sie haben keinen Marktwert mehr, aber wegwerfen will die heiligen Gegenstände niemand. Jürgen Hohl nimmt sich ihrer an und findet Kostbarkeiten darin.

Nebenbei erzählt er, der Dichter Eugen Roth habe seinerzeit eine Sammlung von 2000 Gebetbuchbildern besessen. Damals konnte man die Bilder noch auf Flohmärkten finden, weil kein besonderes Interesse daran bestand. Heute werden die raren Andachtsbilder auf Auktionen angeboten, im Internet und in speziellen Kreisen. Die Vitrinen-Reihe des Museums für Klosterkultur endet mit Spitzenbildern, die aus Kursen von Jürgen Hohl entstanden. Ein Heilig-Blut-Bild darf in der Ausstellung nicht fehlen. Es ist eines der bemerkenswerten Arbeiten von Monica Nusser aus Nesselwang, die 1948 in Dillingen/Donau geboren, unter anderem bei Jürgen Hohl, erste Einblicke in die Kunst der „Schönen Arbeiten“ bekam und sich darin zur Meisterin entwickelt hat.