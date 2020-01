MTG Wangen II ist zu stark für den TV Weingarten II

Die Handballerinnen des TV Weingarten II haben ihr Auswärtsspiel in der Bezirksklasse beim Tabellenführer MTG Wangen II zwar mit 25:30 (9:14) verloren. Die Weingartenerinnen, in der Tabelle nur Drittletzter, zeigten gegen den Favoriten aber eines ihrer besten Saisonspiele.

Die MTG, mit zehn Siegen und einer Niederlage Spitzenreiter, lag gegen den Außenseiter Weingarten zunächst mit 1:3 zurück. Dann zog Wangen aber davon und führte nach 19 Minuten mit 8:5. Doch der TVW präsentierte sich laut Mitteilung stark und machte es der MTG nicht leicht. Vor allem Miriam Borrmann aus der B-Jugend-Oberliga machte mit zehn Toren auf sich aufmerksam. Im TVW-Rückraum überzeugten auch die weiteren jungen Spielerinnen Johanna Jassniger und Katinka Karolyi. Wangen war aber den Tick cleverer und lag zur Pause mit 14:9 vorne. Die Weingartenerinnen wussten aber, dass mit einer weiterhin guten Abwehrleistung noch einiges drin war.

So war es zunächst auch. Der TVW kam mit ganz viel Schwung aus der Kabine. Jassniger, Borrmann, Janine Kiner und Karolyi verkürzten durch einen 5:0-Lauf auf 14:15. MTG-Trainer Andreas Weidmann nahm daraufhin eine Auszeit und brachte Isabella Wucher wieder. Die Wangenerin war mit zwölf Toren beste Schützin – und sie traf nach der Auszeit direkt einen Siebenmeter. Weingarten dagegen vergab in Überzahl einen Siebenmeter. Doch bei zwei Spielerinnen mehr auf dem Feld verkürzten Jassninger und Borrmann auf 16:17. Der TVW war wieder dran, die Motivation war hoch – doch Wucher legte zum 19:16 vor.

Dieses Mal reagierte der TVW mit Trainerin Karin Kühl mit einer Auszeit. Danach ging es hin und her. Jasmin Sonntag, nach zwei Monaten Verletzung wieder dabei, verkürzte in der 51. Minute per Siebenmeter auf 20:21. TVW-Torhüterin Felicitas Bär zeigte einige schöne Paraden. Doch Wangen erhöhte auf 23:20, nach einer weiteren Auszeit nahm Weingarten Wucher in Manndeckung. Die Lücken in der TVW-Abwehr waren dann aber zu groß und die MTG setzte sich entscheidend ab. Spätestens nach dem Treffer von Nadine Köhler zum 28:22 (57.) war die Partie entschieden.

TVW: Bär; M. Borrmann (10), Jassniger (3), Karolyi (3), Hellier (2), Sonntag (2), Kiner (2), Veit (1), Hilebrand (1), Petrova (1), Gasser, Pirastani, Wieland, Genschow.

Frauen-Bezirksliga: HCL Vogt – TSG Ailingen 25:25 (16:11). – Ein rasantes Spiel in der Handball-Bezirksliga sahen die Zuschauer in der gelben Halle in Vogt zwischen dem Aufsteiger HCL Vogt und dem Aufstiegskandidaten TSG Ailingen. Bis Sekunden vor Schluss durften die Vogterinnen sogar vom Sieg träumen, dann glichen die Gäste doch noch zum 25:25 aus.

Beflügelt durch den Sieg in Ehingen ging der HCL hochmotiviert ins Spiel gegen den Favoriten. Das Hinspiel hatte Vogt mit 15:28 verloren, im Rückspiel sah es wesentlich besser aus. Der HCL war laut Mitteilung gut eingestellt und wusste um die Stärke der TSG, die auf der linken Seite mit Clarissa Höhn und Svenja Kebach ein starkes Duo hat. Diese beiden bekamen die Vogterinnen mit zunehmender Spieldauer immer besser in den Griff. Nach der 3:2-Führung der Gäste drehte der HCL auf, übernahm das Kommando und führte zur Pause völlig unerwartet mit 16:11. Doch wie so häufig in dieser Saison verschlief Vogt die Anfangsminuten der zweiten Hälfte. Ailingen erzielte in fünf Minuten vier Tore zum 15:16. Beide Mannschaften zeigten nun ein starkes Spiel, Vogt hielt mit aller Kraft dagegen und führte nach dem Siebenmeter von Hanna Sonntag mit 25:23 (59.). Doch in der Schlusssekunde verwandelte Jenny Vogel einen Siebenmeter zum Ausgleich.

HCL: H. Sonntag (14/9), Fricker (3), Pilz (2), Heilmann (2), Merturi (2), A. Sonntag (1), Wellmann (1), Bischoff, Braun, Waizenegger, Buemann, Heymann, Khater.

Frauen-Bezirksklasse: SG Argental II – TSB Ravensburg 18:18 (6:9). – Die Handballerinnen des TSB Ravensburg haben in der Bezirksklasse eine klare Führung bei der SG Argental II nicht nutzen können. Die Lady Rams kamen nicht an die Leistung der vergangenen Wochen heran und mussten mit einem 18:18 (6:9) zufrieden sein.

Beide Mannschaften hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Die SGA aber noch mehr als Ravensburg – die Gäste führten in der 13. Minute mit 4:0. Die Abwehr des TSB stand gut. Im Angriff hatten die Lady Rams dagegen Probleme. Dann kamen Hektik und Fehler dazu und Argental glich aus. Zur Pause hatte sich Ravensburg aber wieder auf drei Tore abgesetzt. Dieser Vorsprung sollte laut Trainer Heino Stieger durch ein effektiveres Angriffsspiel sowie ein Spiel über die erste und zweite Welle ausgebaut werden.

Zunächst gelang das auch. Ravensburg erarbeitete sich einen Vorsprung von fünf Toren. Die häufigen Überzahlsituationen im Angriff nutzte der TSB zwar, allerdings fehlten in der Abwehr die Absprachen und der Vorsprung schmolz dahin. Bis zur 55. Minute hielt die Führung, dann glich Argental aus. Für den TSB fühlte sich das Unentschieden daher wie eine Niederlage an.

TSB: Szabo, Porombka; Kunz (2), Steiner, Rodewald (3), K. Fimpel (1), Hömberger (2), Stieger (1), S. Fimpel (7/1), Ott (2).