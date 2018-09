Mr. Fabulous & Friends mit neuen Songs in Weingarten

Sein Terminkalender 2018 ist prall gefüllt: Mehr als 40 Konzerte hat der Leutkircher Liedermacher Fabian Mróz in diesem Jahr bereits gespielt, nebenbei arbeitet er an seinem neuen Studioalbum, das Ende des Jahres erscheinen wird. Erstmals werden laut Pressemitteilung die Stücke aus dem kommenden Album live präsentiert. Am Freitag, 28. September, spielen Mr. Fabulous & Friends in der Weingartener Kulturbar Impuls. Neben den akustischen Eigenkompositionen stehen darüber hinaus aber auch einige Klassiker aus 40 Jahren Rock, Pop, Folk und Country im Programm – seit Jahren hat die Musik von Johnny Cash einen großen Einfluss auf die Band. Ein weiteres Steckenpferd von Mr. Fabulous ist die britische Rockband Queen. Bereits 2011 produzierte er eine Tribute-CD mit befreundeten Allgäuer Künstlern. Und auch im vegangenenen Jahr fanden zwei Tribute-Konzerte „A Night of Queen“ in der Region statt, bei der neben Fabian Mróz 15 weitere Musiker auf der Bühne standen und ihre Versionen der größten Queen-Songs interpretierten. Seit dem verganenen Jahr steht auch die bekannteste bayerische Band im Focus der Allgäuer Formation: Zum 40-jährigen Jubiläum der Spider Murphy Gang wurde ebenfalls ein Tribute-Sampler von Fabian Mróz produziert und beim Jubiläumskonzert in der Münchener Olympiahalle vorgestellt. Es werden auch einige Songs davon beim Konzert in Weingarten auf der Setliste stehen. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Foto: 4Real