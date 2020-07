Mountainbike und Werkzeugkiste aus Keller gestohlen

Ein unbekannter Täter hat zwischen Sonntag und Dienstag bei einem Einbruch in einen Kellerraum in der Wilhelm-Braun-Straße in Weingarten ein Mountainbike und eine Werkzeugkiste gestohlen. Der Eindringling entfernte laut Polizeibericht das Vorhängeschloss der in einem Wohnblock gelegenen Kellerparzelle. Wie, ist bisher nicht bekannt. In dem Kellerabteil fand er die Werkzeugkiste mit hochwertigem Inhalt und das Fahrrad. Der Gesamtwert des Diebesguts liegt bei rund 2800 Euro.