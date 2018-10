Motorroller-Fahrer flüchtet nach Unfall

Ein Unbekannter ist am Donnerstag, 25. Oktober, gegen 19.45 Uhr in der Rosenstraße in Weingarten mit seinem schwarz-blauen Motorroller gegen ein geparktes Auto gefahren und dabei gestürzt. Laut Polizeiangaben beobachtete ein Zeuge den Unfall des vermutlich jugendlichen Fahrers. Nachdem er den Schaden angeschaut hatte, flüchtete der Jugendliche in Fahrtrichtung Kolpingstraße. Wie die Polizei mitteilt, entstand dabei ein Sachschaden von 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, anzurufen.