Motorroller demoliert und gestohlen

Im Laufe der letzten Woche wurden in einer Tiefgarage in der Lazarettstraße zwei abgestellte Motorroller schwer beschädigt und ein dritter entwendet. Der Täter betrat laut Polizeibericht die öffentlich zugängliche Garage und demolierte die beiden nicht zugelassenen Motorroller so sehr, dass sie danach in Einzelteilen in der Garage zerstreut lagen. Einen dritten Motorroller des Herstellers Piaggio, der neben einer aktuellen Zulassung auffallende schwarzrote Felgen hat, stahl der Täter. Hinweise zu dem gestohlenen Roller nimmt das Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751 / 803 66 66 entgegen.