Technische Mängel und eine fehlende Zulassung des Anhängers haben die Kontrolle eines Traktorengespanns am Dienstag gegen 11 Uhr in der Ravensburger Straße in Weingarten ergeben.

Die landwirtschaftliche Maschine fiel laut Polizeibericht beim Anfahren an einer Ampelanlage einem Motorradpolizisten auf, da sie größere Teile ihrer Ladung verlor. Der 47 Jahre alte Fahrer wurde angewiesen, die Mängel zu beheben. Außerdem hat er nun mit einer Anzeige zu rechnen.