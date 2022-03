Leicht verletzt worden ist eine Motorradfahrerin, die am Donnerstagabend laut Polizeibericht gegen 21.30 Uhr in der Lindenstraße gestürzt ist. Die 25-Jährige verlor wegen eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihre Maschine. Sie stürzte und schlitterte über die Straße, wobei sie sich die Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An ihrem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.