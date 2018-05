Motorradfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Ein leicht verletzter Motorradfahrer sowie Schaden von 1700 Euro sind die Folge eines Unfalls, der sich am Sonntagvormittag gegen 9.30 Uhr in der Ravensburger Straße ereignet hat. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr die linke Fahrspur in Fahrtrichtung Ravensburg. Kurz vor der Einmündung zur St.-Konrad Straße wechselte er den Fahrstreifen und schnitt dabei einen auf der rechten Fahrspur fahrenden 50-jährigen Motorradfahrer. Dieser konnte zwar durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß verhindern, stürzte jedoch infolgedessen mit seinem Motorrad. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/8036666, zu melden.