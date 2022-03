Motorradfahrer verunglückt bei Probefahrt

Mit einem Motorrad ist ein 29-Jähriger am Dienstagabend gegen 20 Uhr während einer Probefahrt in der Brechenmacherstraße in Weingarten verunglückt. Der Zweiradlenker wollte laut Polizei auf einer Wendeplatte drehen. Dabei rutschte ihm nach eigenen Angaben wegen eines auf der Straße liegenden Tetra-Packs das Vorderrad der Maschine weg und er kam zu Fall. Er zog sich dabei einen Bruch sowie Prellungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Motorrad entstand ein Schaden von rund 1000 Euro, heißt es.