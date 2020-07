Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall

In der Weingartener Argonnenstraße hat sich am Samstag gegen 19.20 Uhr ein Unfall zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer ereignet. Der 43-jährige Autofahrer fuhr nach Polizeiangaben mit seinem Wagen rückwärts aus einem Grundstück auf die Straße ein. Dabei übersah er den 23-jährigen Motorradfahrer, der noch stark abbremsen konnte, bevor es zum Zusammenstoß kam. Dabei zog sich der 23-jährige Verbrennungen an einem Bein durch den heißen Auspuff zu. Er wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt.

