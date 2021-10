Bei einem Sturz von seinem Motorrad hat sich ein 28-Jähriger am Sonntag gegen 14.30 Uhr in der Liebfrauenstraße in Weingarten verletzt.

Wegen eines Fahrfehlers rutschte dem Biker laut Polizeimeldung während der Fahrt der Hinterreifen seiner Maschine weg und er stürzte. Während an seinem Motorrad ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand, verletzte sich der 28-Jährige leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.