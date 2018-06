Mostclub „L“ lädt zur „Montagsdemo“ im Ochsen

Weil, wie sattsam bekannt, Weingartens originellste Ansammlung närrisch Gesinnter fast immer mit der Zeit geht, und die Traditionssitzung nun mal an einem Montag über die Bühne geht, wird der Mostclub „L“ auch heuer angemessen reagieren: „Wenn in der Republik derzeit montags gegen dies und jenes demonstriert wird, wollen wir dabei sein – mit eigener „Montagsdemo“, kündigt der Mostclub an.

Damit die Obrigkeit keinen Anlass findet, die „Demo“ zu untersagen, findet sie im Saale statt. Wie gewohnt natürlich im Traditionslokal „Ochsen“ – am Rosenmontag, 10 Uhr. Weil bei Demonstrationen ja Farbe bekannt werden soll, hat sich das hochwohllöbliche Präsidium des Mostclubs Weingarten 1908 an ein heikles Thema gewagt: „Weingarten ist am Ende – Wir nicht.“

Jedem gelernten Weingartener bleibt am kommenden Montag wohl keine andere Wahl, als den Ochsen aufzusuchen und das Präsidium wissen zu lassen, was man von der nicht gerade optimistischen Einschätzung der Lage in der Welfenstadt hält.. Dem Gast wird beim Eintritt ins Lokal im Übrigen das Transparent „Kuschliger Ochsen“ ins Auge fallen. Der Mostclub warnt allerdings vor dem Fehlschluss, man werde es mit einem gemütlichen Miteinander zu tun haben. Vielmehr ist das Präsidium darauf eingestellt, Tacheles zu reden und die Opposition mit Weingartenert Mangelerscheinungen wie chronisch leeren Kassen, Firmenabwanderungen, Ladenleerstände, Basilika-Vorplatz-Parkverbots-Gedankenspiele und dergleichen mehr zu konfrontieren. Das Präsidium mit Jürgen Hohl und Martin Hipp an der Spitze weiß sich und die Seinen gut vorbereitet. Wie aus gewöhnlich gut informierten Kreisen zu hören ist, muss sich der Volksbank-Vorstand – Stichwort Firmenabwanderungen – warm anziehen, sollte er den Schritt in den „Ochsen“ wagen.

Dass der Mostclub, der eigenem Bekunden zufolge stets nur wahre und heitere Geschichten erzählt und sowieso nur besten Most ausschenkt, weit mehr ist als ein gewöhnlicher Zusammenschluss von Freunden der fünften Jahreszeit, ist im mittleren Schussental bekannt. Damit das künftig möglichst alle zustimmend zur Kenntnis nehmen, will das Präsidium demnächst erreichen, was längst überfällig ist: Der Mostclub sinnt auf globale Aufmerksamkeit und beantragt – konsequent, wie er nun mal ist – bei der Unesco das Prädikat „Immatrielles Weltkulturerbe“. Damit tut er es der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narren gleich, deren Präsident Roland Wehrle denselben Schritt zugunsten der schwäbisch-alemanischen Fasnet tun will.

Sollten Fragen offen sein – am Rosenmontag will das hochwohllöbliche Präsidium antworten, wenn es denn dazu überhaupt in der Lage sein wird - „LLLLLLLLLLLLLL“.