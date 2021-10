Moskauer Circus kommt für Shows nach Weingarten

Der Moskauer Circus gastiert von Donnerstag, 28. Oktober, bis Sonntag, 7. November, in Weingarten auf dem Festplatz. Der Zircus bietet internationale Zircus-Artisten der Spitzenklasse, Showballett, Komiker und eine große Papageienshow.

Die für ihre Perfektion bekannten Künstler versetzen das Publikum ins Staunen. Besonders stolz ist die Direktion in diesem Jahr die Familie Tonito verpflichtet zu haben. Sie zeigen den legendären „Salto Mortale“ auf dem Drahtseil. Traditionelle Elemente und moderne Lichteffekte machen die Zircusshow zu einem besonderen Erlebnis. Insgesamt dauert die Vorstellung 120 Minuten.

In dem 1000 Zuschauer fassenden modernen Kuppelzelt wurde gemäß der geltenden Corona-Regeln die Anzahl der Sitzplätze im Zircuszelt entsprechend angepasst. Vorstellungen sind von Donnerstag bis Samstag jeweils um 17 und 19 Uhr sowie sonntags um 11 Uhr. Tickets gibt es telefonisch unter der Nummer 0170 / 2 03 86 33, direkt an der Zircuskasse eine Stunde vor Show-Beginn und auf www.eventim.de. Karten gibt es für Erwachsene ab einem Preis von 20 Euro, für Kinder ab 15 Euro. Donnerstags kosten alle Plätze außer in der Loge 10 Euro. Freitags zahlen Erwachsenen jeweils den Kinderpreis. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.