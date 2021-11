Moritz Mücke sichert sich mit seinen schwäbischen Teamkollegen den deutschen Meistertitel

Im hessischen Rüsselsheim sind die deutschen Meisterschaften der Landesturnverbände im Trampolinturnen gewesen. Teilnehmen durften Auswahlteams der Bundesländer: Moritz Mücke vom TV Weingarten hatte sich als einer der vier besten Turner für das Team des Schwäbischen Turnerbundes qualifiziert. Souverän und mit 18 Punkten Vorsprung sicherte sich Mücke mit dem Team Schwaben den deutschen Meistertitel.

Für die schwäbische Mannschaft der Altersklasse 17 bis 21 Jahre starteten neben Mücke noch Manuel Rösler vom MTV Stuttgart, Simon Hoffmann vom TB Ruit und Michael Gladjuk vom TV Nellingen. Als Erster der Schwaben ging Mücke in seine Pflichtübung. Er legte laut Mitteilung eine gute Grundlage für seine Teamkollegen. Hoffmann war aufgrund einer Erkältung noch etwas geschwächt, nach einer guten Übung landete er auf der Sicherheitsmatte und bekam von den Kampfrichtern zwei Punkte abgezogen. Der jüngste in der Mannschaft, Michael Gladjuk, ging selbstbewusst aufs Gerät und zeigte eine starke Pflichtübung. Rösler schaffte anschließend sogar die beste Pflichtübung der Konkurrenz.

Viel Applaus vom Publikum

In der Kür ging es für die Schwaben darum, das hessische Team auf Abstand zu halten, um fürs Finale gute Voraussetzungen zu haben. Mücke und Hoffmann brachten ihre Übungen gut zu Ende, Gladjuk hatte am Ende seiner Übung mit dem Standsprung zu kämpfen. Er kämpfte um sein Gleichgewicht, bekam dafür viel Applaus des Publikums – aber auch Abzug vom Kampfgericht, weil er die Abdeckung des Trampolins berührt hatte. Rösler zeigte nach seiner starken Pflichtübung auch die Kür in diesem Durchgang.

Dennoch hatten die Schwaben vor dem Finale 1,4 Punkte Rückstand auf Hessen. Die Trainer, darunter auch die TVW-Trainerin Tanja Vidakovic, forderten von ihren Springern, Druck auf die Konkurrenz aufzubauen und selbstsicher zu turnen. Mücke sollte eine leichte, dafür sichere Übung zeigen. Das gelang, und auch Hoffmann zeigte, was er kann. Die Hessen dagegen waren sichtlich nervös und zeigten Unsicherheiten. Nachdem sich Gladjuk gegenüber der ersten Kür um mehr als einen Punkt steigerte, war der Weg für Rösler bereitet. Der Stuttgarter zeigte eine gute Übung, nach seiner Wertung war klar, dass die Hessen den Rückstand nicht mehr aufholen konnten.

Mit 426,560 Punkten gewann die Mannschaft des Schwäbischen Turnerbunds vor dem Hessischen Turnerbund (408,250) und dem Rheinischen Turnerbund (402,370).