Mopedfahrer weicht aus und stürzt

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr in der Haslachstraße an der Einmündung Lehenstraße ereignet hat.

Nach Angaben eines 17-jährigen Mopedfahrers fuhr plötzlich aus der Lehenstraße ein schwarzer Golf in die bevorrechtigte Haslachstraße ein, während er mit seiner KTM die Haslachstraße in Richtung St.-Martinus-Straße befuhr. Um einen Zusammenprall mit dem Wagen zu vermeiden, wich der Zweiradfahrer aus und stürzte dabei. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0751 / 8033333.