Monatskarten fürs Busfahren werden teurer

Busfahren wird ab dem 1. Januar 2018 teurer. Betroffen von der Preiserhöhung sind jedoch nur die Monatskarten. Bei den Einzelfahrkarten bleibt es beim bestehenden Tarif. Die Monatskarte für den Stadtbus steigt um 2,1 Prozent auf 48,30 Euro, der Preis für das Monatsabo um 3,1 Prozent auf 39,70 Euro.

Außerdem gibt es auf Anregung der Politik die Überlegung einen Kurzstreckentarif einzuführen. Eine Pilotanwendung im Stadtbus Weingarten sei denkbar, wie es in der Sitzungsvorlage heißt, der der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung verabschiedet hat. Zudem könnte es eine Ausweitung des 1-Euro-Tickets über das Jahr 2020 hinaus geben. Der Sondertarif gilt bislang nur bis zur Fertigstellung der Marienplatzgarage. Eine Auswertung des Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) ergab, dass an Samstag im Durchschnitt rund 2 000 dieser Tickets verkauft werden.