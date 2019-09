Moderieren und Schulen wie ein Profi mit IHK Zertifikat

Die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) hat erstmals neun Absolventen des Zertifikatslehrgangs zum Professional Trainer verabschiedet. Im Lehrgang mit einem Umfang von 56 Unterrichtseinheiten erwarben die Absolventen umfangreiche Kenntnisse in der kompetenten Führung von Gruppen sowie dem Umgang und der Einarbeitung von neuen Mitarbeitern und erlernten, wie komplexe Themen anschaulich vermittelt werden können, teilte die IHK mit. Die Gruppe bestand aus betrieblichen Ausbildern, Personalverantwortlichen, Projektleitern, Trainern, die sich selbstständig machen wollen, und Sachverständigen. Der nächste Lehrgang startet am 13. November 2020. Interessierte finden weitere Informationen unter www.weingarten.ihk.de. Das Zertifikat überreichte Boris Selimovic von der IHK Bodensee-Oberschwaben (links) den erfolgreichen Absolventen des Zertifikatslehrgangs Professional Trainer (IHK) in Beisein ihres Dozenten Markus Fischer (rechts). Foto: IHK/photoart