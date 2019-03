Mix aus Jazz, Rock und Pop in der Linse

Die Stuttgarter Steve Cathedral Group spielt am Samstag, 16. März, um 20 Uhr im Kulturzentrum Linse in Weingarten. Mit Melodien, Harmonien und Rhythmen, die zwischen geradem Rock und verschachteltem Jazz changieren, gelingt der Gruppe eine Melange aus Jazz, Rock und Pop, heißt es in der Ankündigung. Die Steve Cathedral Group erzählt demnach musikalische Geschichten, mal melancholisch, mal fröhlich und mal leidenschaftlich. Karten unter Jazztime, Kulturzentrum Linse oder über Reservix. Tickets kosten 20 Euro, ermäßigt 17 Euro. Mitglieder der Jazztime Ravensburg bezahlen 14 Euro. Karten gibt es bei Jazztime Ravensburg, im Kulturzentrum Linse, unter www.tickets.schwaebische.de und bei allen Reservix-Verkaufsstellen.