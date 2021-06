Mittwochsseminar blickt auf die Ingenieure der Zukunft

Das Informatik- und Ingenieurwesen ist im Wandel. Gründe sind die Möglichkeiten der Digitalisierung und eine geänderte Sichtweise auf das Engineering in den Unternehmen. Welche Konsequenzen dieser Wandel für die Arbeitswelt und den Alltag von Ingenieurinnen und Ingenieuren hat, untersucht Thorsten Weiss im Mittwochseminar der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) am 16. Juni, 18 bis 19.30 Uhr.

Von den Technologen der Gegenwart wird viel gefordert. Sie müssen neben dem Blick auf die Technologien auch eine Produkt- und Marktsicht mitbringen. Sie sollen sich persönlich und fachlich weiterentwickeln und gemeinsam mit den Unternehmen neue Wege finden. Das wirft Fragen auf: Welche Themen sind notwendig, um marktrelevant zu bleiben? Wie können diese Themen umgesetzt werden und welche neuen Herausforderungen ergeben sich aus ihnen?

Damit beschäftigte sich Professor Dr. Thorsten Weiss in zahlreichen Gesprächen, Interviews und Coachings mit Ingenieur*innen und Führungskräften in verschiedenen Industriebereichen. Die Erfahrungen, die er dort machte, stellt er im Seminar vor und gibt den Interessierten pragmatischen Werkzeuge an die Hand, die auch in nichttechnischen Bereichen angewandt werden können.

Thorsten Weiss studierte Elektrotechnik an der Universität Ulm und promovierte im Bereich der Sensordatenverarbeitung für Fahrerassistenzsysteme und hochgenaue Kartographie. Er war als Ingenieur und Teamleiter in der Entwicklung von Nutzfahrzeugen tätig. 2011 gründete er die Firma FokusSeminare, die Weiterbildungen und Coachings für Technolog/-innen anbietet. 2018 absolvierte er eine Ausbildung zum systemischen Business- und Personal Coach. Seit 2014 ist Thorsten Weiss an der Fakultät Elektrotechnik und Informatik der RWU.

Das Seminar findet online statt. Am Veranstaltungstag wird ein Link auf der Homepage der RWU (www.rwu.de) veröffentlicht, der direkt zum Online-Seminar führt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.