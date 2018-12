Mittelstand bekommt mehr als zwölf Millionen Euro

Über zahlreiche Förderprogramme von EU, Bund und Land können Unternehmen nicht rückzahlbare Zuschüsse für Forschung, Entwicklung und Innovation erhalten. Für Unternehmen mit maximal 500 Mitarbeitern stellt das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) hierbei das am häufigsten genutzte Förderinstrument dar.

Wie die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben auf Anfrage beim Bundeswirtschaftsministerium erfahren hat, wurden über dieses Programm zwischen 2015 und 2018 insgesamt 89 Projekte in der Region mit rund 12,5 Millionen Euro gefördert. Das teilt die IHK in einem Presseschreiben mit. Sönke Voss, Bereichsleiter IT, Innovation und Technologie bei der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK), sieht hierin einen weiteren Beleg für die Innovationskraft der regionalen Betriebe: „Bei Forschung, Entwicklung und Innovation tragen die Unternehmen mit deutlichem Abstand die Hauptlast. Die jährlichen Investitionen der regionalen Betriebe sind nicht mehr weit von einer Milliarde Euro entfernt.“ In dieser Relation wirkten laut Voss 89 ZIM-Projekte eher bescheiden, jedoch würden durch derartige Förderinstrumente besonders risikoreiche Vorhaben unterstützt, die ansonsten nicht oder mit deutlicher Verzögerung durchgeführt wären. Hinter jedem dieser Projekte stehe ein hohes Maß an Unternehmergeist und Risikobereitschaft sowie häufig auch der Aufbau von Arbeitsplätzen.“ Als Ergänzung derartiger Instrumente fordert die IHK in dem Pressebericht eine steuerliche Forschungsförderung. Dazu Voss: „In der derzeitigen Projektförderung werden vor allem viele kleine Unternehmen durch den bürokratischen Aufwand abgeschreckt. Darüber hinaus ist Innovation heutzutage viel komplexer als noch vor einigen Jahren und kann nicht mehr nur auf Technologien reduziert werden.“ So beobachte die IHK gemäß Voss beispielsweise eine deutliche Zunahme von Dienstleistungs- und Geschäftsmodellinnovationen. In Ergänzung der bestehenden Projektförderung setze sich die IHK-Organisation auf politischer Ebene intensiv für die Einführung einer pragmatisch handhabbaren steuerlichen Forschungsförderung ein.