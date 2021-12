Mitgliederversammlung Partnerschaftsgruppe Bron-Weingarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Mitgliederversammlung der Partnerschaftsgruppe Bron-Weingarten konnte in diesem Jahr leider nicht wie vorgesehen in Präsenz, sondern nur virtuell stattfinden. Am 24. November 2021 um 18:30 Uhr trafen sich aber immerhin 22 Mitglieder im virtuellen Raum. Nach der Begrüßung und dem Gedenken an die Verstorbenen, erklärte der 1. Vorsitzende Dietmar Schlecht die Gründe für seinen bereits angekündigten Rücktritt. Herr Oberbürgermeister Markus Ewald und der Vorstand bedankten sich bei Herrn Schlecht für sein jahrelanges Engagement, seinen Einsatz für eine gelingende Partnerschaft mit Bron und die gute Zusammenarbeit.

Also standen Neuwahlen an: Einstimmig gewählt wurden als Doppelspitze Heidi Detzel-Ströble und Ute Bauer und als weitere Vorstandmitglieder Renate Steidle-Krug, Christa Lefrang und Stefanie Lindel (beide neu im Vorstand) sowie Marion Erne als Vertreterin der Stadt. Eine ganz besondere Ehrung erfuhr Manfred Wegerer Ende vergangenen Jahres: von Europaminister Guido Wolf ist ihm in Stuttgart die Staufermedaille verliehen worden. Herr Ewald gratulierte Manfred Wegerer nochmals recht herzlich zu dieser besonderen Ehrung.

Trotz der Pandemie konnte das Vorstandsteam einiges aus dem letzten Jahr berichten: Über regelmäßige Videokonferenzen wurden die persönlichen Kontakte zu den Freunden in Bron in diesem und im vergangenem Jahr aufrechterhalten. Im Sommer konnte mit großem Erfolg und vielen glücklichen Gesichtern im Stadtgarten ein Aperitif in Präsenz organisiert werden. Auch Harald Hacker, vom Radfahrverein, berichtete von einer gelungenen Begegnung mit den Radfreunden aus Bron. Sie trafen sich im September in der Schweiz, um dann gemeinsam nach Bron zu radeln. Der Gegenbesuch für das kommende Jahr ist bereits geplant: Der Bodensee wird umrundet!

Fest eingeplant ist im Oktober nächsten Jahres eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Freundeskreis Mantua und der VHS Weingarten in der Bücherei unter dem Motto „Europäischer Abend der Sinne“. Die im Jahr 2020 ausgefallene Reise nach Bron soll im September kommenden Jahres nachgeholt werden. Als kleine Überraschung hat sich Mathilde Cart Grandjean am Ende der Mitgliederversammlung in den virtuellen Raum eingewählt. Sie bedauerte sehr, dass sie in diesem Jahr pandemiebedingt wieder nicht am Nikolausmarkt teilnehmen konnte, freut sich aber sehr, uns im nächsten Jahr in Bron begrüßen zu können.