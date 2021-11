Mitgliederversammlung des NABU Weingarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der kürzlich stattgefundenen Jahreshauptversammlung des Naturschutzbunds (NABU) Weingarten, bei der auch die Leiterin der NABU-Bezirksgeschäftsstelle, Frau Sabine Brandt, anwesend war, wurde von Aktivitäten in 2019 und 2020 berichtet. Während in 2019 insgesamt zehn naturkundliche Exkursionen durchgeführt wurden, war in 2020 coronabedingt nur eine Exkursion möglich. Die Amphibienschutzaktionen waren nicht beeinträchtigt und ergaben in 2020 mit 34 Sammler/innen allein bei Berg Horrach einen doppelten Rekord (über 1100 lebende Erdkröten). Ein Highlight 2020 war die neue Aktion „1000 Bäume für Weingarten und Umgebung“. Mehrere hundert Obstbäume wurden, vom NABU bezuschusst, an Privatgartenbesitzer abgegeben. Fledermausschutz, Neophytenbekämpfung und Nistkastenbetreuung konnten uneingeschränkt durchgeführt werden. Dagegen waren die Aktivitäten der Kindergruppe zwar reduziert, dafür umso schöner und auch sehr gut angenommen. Vorträge waren nur digital per Internet möglich. Darüber hinaus wurde kürzlich eine „TourNatur“ im Föhrenried durchgeführt.

Die Kassenprüfer bescheinigten dem Kassenwart eine einwandfreie Tätigkeit. So wurde dieser und der gesamte Vorstand für 2019 und 2020 entlastet. Eine seit langem vorbereitete Neufassung der Satzung wurde nach kurzer Einführung beschlossen.

Die Neuwahlen ergaben für den Vorstand: Hubert Kapler, Helmut Kraft und Ulrike Plewa als Sprecher/in sowie Konrad Meschenmoser und Berthold Deuringer als Kassenprüfer. Anschließend zeigte Kurt Drescher zahlreiche interessante Aufnahmen von Pflanzen, Insekten und anderen kleinen Tieren.