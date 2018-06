Mitfahrgelegenheit á la Weingarten

Was gibt es bei den heißen Temperaturen vom Wochenende besseres, als einen Besuch im Freibad? Nur gestaltet sich die Anreise ins Weingartener Freibad nach Nessenreben ohne eigenes Auto einigermaßen schwierig. Mit dem Fahrrad den Berg hinauf, kommt man schon völlig durchgeschwitzt am Freibad an, für ältere Bürger ist die Radstrecke kaum zu bewältigen. Einen Badebus gibt es schon seit drei Jahren nicht mehr. Deshalb hat sich die Stadt Weingarten etwas einfallen lassen: Am Longinusbrunnen und am Freibad stehen neuerdings „Badebänkle“. Ein Selbstversuch.

Die Idee hinter den Badebänklen: Wer ins Freibad will, ohne selbst zu fahren, kann die Mitfahrbank nutzen und sich mitnehmen lassen. Aber funktioniert das wirklich? Am Sonntagmittag um 14.30 Uhr ist beim Badebänkle am Longinusbrunnen weit und breit kein Mensch zu sehen. Das ist auf den ersten Blick wenig verwunderlich: Die Bank steht mitten in der prallen Sonne. Eingefleischte Weingartener könnte zudem die blau-weiße Lackierung abschrecken. Abgesehen von Sonneneinstrahlung und Lackierung ist die Position der Bank aber sehr gut. Trotzdem werden die ersten Minuten auf dem Badebänkle zur psychischen Zerreißprobe. In der sengenden Hitze fahren die Autos die St.-Longinus-Straße aufwärts direkt auf einen zu, müssen sogar direkt vor dem Bänkle bremsen, weil es dann in eine Linkskurve geht.

Genau das ist der Moment, in dem sich immer Hoffnung breit macht, die aber relativ schnell wieder enttäuscht wird, wenn das Auto eben nicht anhält, sondern einfach an einem vorbeifährt. Aber tatsächlich: Nach knapp über zehn Minuten hält wirklich ein Auto an. Hinterm Steuer sitzt Daniel Fischer, auf dem Beifahrersitz seine Frau Helga. Sie wollen eigentlich gar nicht ins Freibad, haben aber aus „Weingarten im Blick“ vom Badebänkle erfahren. „Und wenn wir schon am Freibad vorbeifahren, können wir auch grad jemanden mitnehmen“, meint Daniel Fischer. Trotzdem sind sie von dem Konzept nicht überzeugt: „Meinen Kindern würde ich nicht erlauben, sich da draufzusetzen“, sagt Helga Fischer. „Denen sagt man doch immer, sie sollen nicht mit Fremden mitgehen.“ Schwierig sei wäre es außerdem, wenn man zunächst kein Glück habe und lange warten müsse: „Bevor ich mich da eine Stunde in die Sonne setze, kann ich auch grad hochlaufen.“

Ungeschickte Position

Im Freibad in Nessenreben ist die Hölle los, das erhöht zumindest theoretisch die Chancen, nach dem Baden auch wieder mit nach Hause genommen zu werden. Ein weiterer Pluspunkt des Badebänkles am Freibad: Es steht direkt unter einem großen Baum, also bei angenehmer Temperatur im Schatten. Ansonsten ist die Position direkt vor dem Eingang aber eher ungeschickt. Im schlimmsten Fall geht das Bänkle in der langen Schlange vor dem Eingang fast unter, viele nutzen die Bank auch nur, um kurz zu verschnaufen. Wer außerdem vom Ausgang zum Parkplatz will, kommt in den meisten Fällen gar nicht am Bänkle vorbei.

Bei genauerer Betrachtung der Badegäste ergibt sich ein weiteres Problem: Viele Familien sind so überladen mit Sonnenschirmen, Badeliegen, Luftmatratzen, Sandschaufeln und sonstigen Badeutensilien, dass da beim besten Willen kein Anhalter vom Badebänkle mehr ins Auto passt. Mitten in diese Überlegungen ertönt plötzlich eine Stimme: „Möchten Sie mit in die Stadt fahren?“ Die Stimme gehört zu Erika Dengler aus Weingarten. Keine fünf Minuten hat das Warten diesmal gedauert. „Ich nehme öfter mal Leute mit“, sagt Dengler, die am Wochenende relativ regelmäßig nach Nessenreben fährt. „Jedes Mal, wenn ich jemanden darauf sitzen sehe. Aber viel genutzt werden die Bänkle ja noch nicht. Dabei ist es eigentlich eine gute Idee, die setzt sich hoffentlich durch.“

Faktor Glück

Die Bilanz des Badetages liest sich gut: Keine 15 Minuten Wartezeit für Hin- und Rückfahrt, viel schneller wäre auch der Badebus nicht gewesen. Trotzdem ist der entscheidende Faktor das Glück. Man ist auf freundliche Autofahrer angewiesen. Wenn lange keiner kommt, kann es gerade in der prallen Hitze am Longinusbrunnen ungemütlich werden.