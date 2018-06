Mit Spätzle für Europa werben

Unter dem Motto „Europäer/in gesucht“ veranstaltet die Hochschule Ravensburg-Weingarten am Dienstag, 12. Juni, den Europatag, an dem unter anderem der baden-württembergische Europaminister Guido Wolf zu Gast sein wird. „Wir sind überzeugt“, so der Rektor der Hochschule Thomas Spägele, „dass das Projekt Europa ein Friedensprojekt ist, das den andauernden Dialog zwischen den Generationen und Regionen sowie politischen Positionen braucht, will es weiter erfolgreich sein.“

Zum Auftakt serviert „Spätzle mit Soul“ ab 12.30 Uhr auf dem Weingartener Campus für jeden Spätzle-Fan die passende Variation. Ab 13 Uhr können sich interessierte Studenten und Mitarbeiter im Foyer des Hauptgebäudes am Infostand des Erasmus-Programms und im Europa-Café über Austauschmöglichkeiten informieren und gesammelte Auslandserfahrungen austauschen

Am Nachmittag finden Workshops mit dem Vorstandsmitglied der Stiftung Liebenau, Berthold Broll, und Maurizio Gasperi, dem Leiter des Deutschen Netzwerks Wirtschaftsethik, Regionalforum Baden-Württemberg, statt. Die beiden Diskussionsrunden in den Hörsälen H002 und H061 stehen unter den Überschriften „Europäische Sozialpolitik“ und „Europa verantwortungsvoll gelebt“. Alle Mitglieder der Hochschule und interessierte Gäste sind eingeladen, sich daran zu beteiligen.

Ebenfalls am Nachmittag setzt sich die Künstlergruppe „Die Humankapitalisten“ im Foyer des Hauptgebäudes performativ und interaktiv mit Europa und seinen Grenzen auseinander. Zudem werden in Kooperation mit dem Studiengang „Mediendesign“ Texte ausländischer Studenten ausgestellt. Diese Texte entstanden in Deutschkursen, in denen die internationalen Studenten über ihre ersten Eindrücke oder Erlebnisse im neuen Zuhause geschrieben haben.

Für den Wettbewerb „Mein Europa“, der um 17.30 im Foyer des Hauptgebäudes ausgelobt wird, hat das baden-württembergische Justiz- und Europaministerium den ersten Preis gestiftet: einen einwöchigen Aufenthalt in Brüssel samt europapolitischem Programm.

Das nachmittägliche Programm am Europatag mündet schließlich um 18 Uhr in die Podiumsdiskussion unter dem Titel „Europäer/in“ gesucht mit Guido Wolf. Neben dem Europa-Minister werden Berthold Broll und Maurizio Gasperi auf dem Podium vertreten sein. Die Perspektive der Studenten übernimmt Anja Twardokus, Studentin der Sozialen Arbeit und studentisches Mitglied im Senat der Hochschule. Moderiert wird die Diskussion um zukünftige Perspektiven und Herausforderungen für Europa von Maik H.-J. Winter, der an der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege den Studiengang „Pflege“ leitet.

Zum Abschluss des Europatags steht ab 20 Uhr die Wortakrobatik im Rampenlicht: Unter dem Motto „Rendezvous mit Europa“ geben sich beim Poetry Slam die besten Sprachakrobaten Oberschwabens das Mikro in die Hand. Christian Lamparter, Marius Loy, Jay Man, Meral Ziegler, Nik Salsflausen, Andreas Rebholz und Alex Simm plaudern an diesem Abend aus ihrem interkulturellen Nähkästchen. Die Bewirtung übernimmt der studentische Kulturverein „Alibi“.