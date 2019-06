Mit Offenheit und Neugier auf Reisen

Die Bildwelten von Kathrin Abler und Petra Mang von Hinten haben bei aller Verschiedenartigkeit eine große Gemeinsamkeit. Sie stehen für Offenheit, Neugier und Entdeckerlust am Andersartigen. So sind beide auf ihre ganz persönliche Weise fantastisch und realistisch. Die Ausstellung mit Fotografie und Malerei unter dem Titel „fantastischRealistisch“ im Kulturzentrum Linse haben sie am Mittwochabend mit Musik von Anush Karavirt und einer Einführung von Isolde Fugunt eröffnet.

Die aus Armenien stammende und seit zwei Jahren in der Region lebende Sängerin Anush Karavirt verlieh diesem Abend am Klavier und vor viel Publikum einen musikalischen Crossover zwischen europäischer Klassik und Liedern aus ihrer Heimatstadt Eriwan. Gut konnten sich dabei die Besucher einfühlen in die überwiegend kleinformatigen Fotografien der aus Bad Waldsee stammenden, heute im rheinhessischen Freimersheim lebenden Fotojournalistin Kathrin Abler. Sie erzählen realistisch von Menschen und deren Alltag in den von ihr bereisten Ländern. Darunter Georgien, Vietnam und Kambodscha, Kuba oder Syrien. Gegenüber gestellt sind ihnen Petra Mang von Hintens objekthaften Kartonagen-Verpackungen, die sie mittels Acrylfarben in fantastische Mischwesen verwandelt.

Das Fremde mit anderen Augen sehen

Sie spüre die Lust am Arbeiten und an der Vielfalt, sagte Agnes Schiller, die für das Ausstellungsprogramm in der Linse verantwortlich zeichnet. So viel wie möglich Unterschiedliches zu zeigen, sei eine Intention der Schau, die Isolde Fugunt, Studienleiterin Katholische Journalistenschule ifp in München, näher erläuterte. Ihre Laudatio gestaltete sie im Sinne einer Individualreise mit bekannten Zitaten von Alexander von Humboldt, Mark Twain und Oscar Wilde. Beispiele wie „Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die der Leute, welche die Welt nie angeschaut haben“ oder „Reisen veredelt den Geist und räumt mit unseren Vorurteilen auf“ treffen den Kern der Bildaussagen der vielgereisten Kathrin Abler.

Sie komme aus einer reisebegeisterten Familie, die in den 1970er Jahren in Syrien, Irak und Iran unterwegs war. Die dort entstandenen Super-8-Filme hätten sie als Kinder oft angeschaut. Die Lust auf Neues, andere Kulturen zu entdecken und deren Geschichten zu hören, habe sie nach ihrem Volontariat zum Reisen, oft allein, angetrieben. Wie sie sich in diesen Ländern verständigen würde, hat Fugunt sie in vorab geführten Gesprächen gefragt. „Die strahlt dich einfach an. Das geht alles über das Lachen“, wenn sie von einer alten Frau erzählt, die im Hauseingang sitzt und Babysöckchen strickt. Verständigung klappt mit Händen und Füßen, mit Offenheit, Natürlichkeit und Persönlichkeit. Darüber verfügt Kathrin Abler, sobald sie von den vielen erlebten zwischenmenschlichen Geschichten schwärmt, die sich in den Bildern und beigefügten Texten wiederspiegeln. Für Detailaufnahmen habe sie viel Zeit investiert. Bis zu zwei Stunden in Moscheen, Basaren oder Kinos verbracht.

Ihre „Pappenheimer“ strotzen vor Kreativität

Einiges an Zeit hat es auch gebraucht, um den grauen Kartonagen-Verpackungen ein neues farbintensives Gesicht zu verleihen. Mang von Hintens Fantasiereisen finden im Ravensburger Atelier statt. „Irgendetwas springt mir entgegen. Da entsteht was. Das wird was!“, zitiert Fugunt spontane Antworten der Künstlerin auf die Frage nach dem Entstehungsprozess. „Pappenheimer“ nennt sie ihre individuellen Werke liebevoll. Vom zweidimensionalen Malen habe sie sich auf Dreidimensionales eingelassen.

Schwierig sei hierbei der Umgang mit der Farbe, handelt es sich doch um stark saugfähiges Material mit vielen Ausbuchtungen. „Tresajos“, „3 Spirits“ oder schlicht „Bambini“ titeln sie und beschwören eine Vielzahl unterschiedlicher Facetten von Gesichtern, Masken, Fratzen oder fremdartigen Zeichen herauf. Mal glaubt der Betrachter es mit Archaischem aus alten Aztekenkulturen zu tun zu haben, mal mit zeitgenössischen poppigen Versionen. Befremdlich wirken ihre Geschöpfe, die einen derart frontal anblicken, und doch scheinen sie uns nah zu sein. Sie bringen einen zum Lachen angesichts ihrer kreativen Ausstrahlung und sind das passende Gegenüber von Ablers „Fremden Welten“, die uns nun gar nicht mehr so fremd entgegen kommen.