Mit Motorrad in Kuhweide gelandet

Die Kontrolle über ihr Motorrad verloren hat laut Polizeibericht eine Bikerin am Sonntag zur Mittagszeit auf der Landesstraße zwischen Unterankenreute und Weingarten.

In einer Kurve kam die 26 Jahre alte Fahrerin des Motorrades auf den Seitenstreifen, lenkte gegen und steuerte in der Folge unkontrolliert über eine Verkehrsinsel, einen Radweg und kam letztlich in einer umzäunten Kuhweide zum Halten.

Die 26-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrer Maschine entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der sich auf rund 7000 Euro belaufen dürfte.