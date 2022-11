Mit Motiven aus Weingarten durch das Jahr

Bereits zum zehnten Mal hat dieser Tage Rudolf Bindig seinen Kalender mit Motiven aus Weingarten herausgebracht. Das Titelblatt des Jubiläumskalenders zeigt einen herbstlichen Blick von der Waldseer-Straße in die Stadt mit der evangelischen Stadtkirche.

Das Januarbild zeigt einen Blick von der Sterngasse auf die verschneiten Bäume und die Basilika. Die Fasnet ist mit einem Foto des Mostklubs beim Narrensprung vertreten. Es folgen Aufnahmen aus dem inneren der Basilika, vom österlich geschmückten Brunnen auf dem Löwenplatz und von Frühlingsblumen an der „Rössle-Kreuzung“. Weitere Motive zeigen die baumumrandete Villa Stotz, den Tag der Begegnung im Stadtpark und die sprudelnden Kleinfontänen am Stadtgarten-Parkhaus. Zum ersten Mal ist auch die Fachhochschule mit einer Aufnahme des E-mobility-Gebäudes vertreten. Herbstmotive zeigen den Abgang zur Fußgängerunterführung am Charlottenplatz und Bäume an der Ecke Gablerstraße-Promenade zum Stadtpark. Das Dezemberblatt schließlich zeigt die Ecke Gartenstraße-Löwenplatz im Glanze der neuen Weihnachtsdekoration.

Der Kalender ist ab sofort beim Stadtmarketing in der Kirchstraße 8, beim Rosenhäusle in der Oberstadt und dem Cigo-Tabakshop im Kaufland erhältlich. Außerdem wird er auf dem Adventsmarkt im Schlössle und auf dem Nikolausmarkt (nur samstags und sonntags) verkauft. Der Reinerlös geht an den gemeinnützigen Verein zur Förderung eines Denkmals für den Weingartener Vertrag.