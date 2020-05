Mit mehr als 100 Stundenkilometern durch die Stadt geprescht

Polizeibeamte einer temporären Kontrollstelle haben am frühen Sonntagmorgen ein illegales Autorennen beobachtet: In der Waldseer Straße, an der Ampel Höhe Esso-Tankstelle, fuhr ein BMW-Fahrer rechts neben einen ordnungsgemäß wartenden Audi. Beim Umschalten der Ampel beschleunigten die beiden Fahrer ihre Fahrzeuge extrem. Die Beamten an der Kontrollstelle haben mittels Lasermessgerät eine Geschwindigkeit von mehr als 100 Stundenkilometern gemessen. Die angehaltenen Autofahrer leugneten bei der anschließenden Kontrolle ihr Tun. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Führerscheine des 24-Jährigen und 27-Jährigen beschlagnahmt und einbehalten. Beide müssen sich wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen verantworten.