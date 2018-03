Mit Luft Geld verdienen? Bei der Venta Luftwäscher GmbH klappt dieses Geschäftsmodell wunderbar. Das Weingartener Unternehmen sorgt mit seinen Luftwäschern und Luftreinigern für saubere und angenehme Innenraumluft – und das auf der ganzen Welt.

Für Geschäftsführer Fred Hitzler hat die Qualität der Produkte oberste Priorität. „Wir wollen keine Wegwerfprodukte verkaufen“, sagt er. Alles an den Venta Luftwäschern und Luftreinigern sei auf Langlebigkeit ausgelegt. Die Materialien sind recycelbar, produziert wird mit grüner Energie. Wert lege Hitzler aber auch auf das Arbeitsklima. „Wir haben eine geringe Fluktuation und unsere Mitarbeiter fühlen sich wohl“, freut er sich. Auch wenn der Markt für Luftwäscher eine Nische ist – in dieser Nische ist Venta überaus erfolgreich. Zu den Kunden gehören Prominente wie Clint Eastwood und Nigel Kennedy ebenso wie namhafte Unternehmen, darunter Bosch, Porsche und die Nasa.

Wenn Hitzler zurückblickt, unter welchen Bedingungen er 1981 seinen Betrieb gründete, muss er schmunzeln. „Das bin ich im Nachhinein etwas naiv angegangen“, gesteht er. Wenig Startkapital, keinerlei Vertriebsstrukturen und obendrein ein überschaubarer Markt, denn nur etwa zwei bis drei Prozent der Haushalte interessieren sich für ein entsprechendes Produkt. Sein geringes Eigenkapital investierte Hitzler in die ersten Spritzgusswerkzeuge. Doch es war das Produkt, das am Ende überzeugen sollte. Mittlerweile hat es der Einmannbetrieb aus dem Jahr 1981 zu einem 120 Mitarbeiter zählenden Unternehmen mit rund 30 Millionen Euro Jahresumsatz geschafft.

Seiner Zeit voraus

Fred Hitzler ist Ingenieur. Als in den 1970er-Jahren Wasserverschmutzung ein großes Thema in Deutschland und Europa war, erkannte er, dass auch Luftverschmutzung in Zukunft eine große Rolle spielen würde. Er kam auf die Idee, einen Luftreiniger und Luftbefeuchter zu entwickeln – und nannte ihn Luftwäscher. Anders als die Luftbefeuchter auf dem Markt, verzichtete Hitzler auf unhygienische, feuchte Filtermatten. Stattdessen wird die Filterfunktion von Wasser übernommen.

In der Anfangszeit montierte Hitzler seine Geräte mit zwei bis drei Mitarbeitern in seiner Garage in der Ravensburger Schussenstraße. Er kümmerte sich auch um den Vertrieb. „Als Neuling war das wirklich schwer, die Produkte in den Einzelhandel zu bringen“, erzählt er. Also entschied er sich zunächst, seine Produkte selbst zu versenden. 1985 siedelte Venta in der Weltestraße in Weingarten an. Sukzessiv konnten weitere Flächen hinzugekauft werden. Heute sind es rund 10 000 Quadratmeter. In den Fertigungshallen werden die Luftwäscher und Luftreiniger hergestellt, vor allem Kunden in den asiatischen Ländern schätzen laut Hitzler die Qualität „Made in Germany“. Das große, gläserne Verwaltungsgebäude wurde vor rund zehn Jahren gebaut. Auch in der Schweiz, in den USA und in den Niederlanden ist Venta mit Tochtergesellschaften vertreten. Als größten Erfolg sieht Hitzler das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens. „In Europa waren wir bereits vor 15 Jahren die Nummer eins“, sagt er. Nun strebt das Unternehmen an, auch weltweit die Technologieführerschaft zu übernehmen. Etwa 70 Prozent der Venta-Produkte werden exportiert. Nach Russland, Japan, Korea, China und in die USA. „Wir haben das Unternehmen dort aufgebaut, wo der Markt am kleinsten ist. Um zu wachsen, brauchen wir nun auch die größeren Märkte“, erklärt Hitzler. „Wir wollen ein Produkt machen – und das aber richtig.“

Das bedeutet auch, dieses Produkt weiterzuentwickeln und an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. So können die neuen Geräte der 6er-Serie per WLan über eine App bedient werden. Während bislang ein Schwerpunkt auf der Luftbefeuchtung lag, steigt Venta nun auch in den Markt der Luftreinigung ein. Ein spezieller Filter ist in der Lage, auch Feinstaub aus der Luft zu filtern. „Das ist vor allem für die Märkte interessant, die keine langen Heizperioden haben und deshalb keine Luftbefeuchtung brauchen – zum Beispiel in Spanien oder Italien“, erklärt Hitzler. Er schätzt, dass der Luftreinigungsmarkt den Luftbefeuchtungsmarkt in diesem Jahr sogar übertrumpfen wird.

Keine Gedanken an Ruhestand

Mit seinen 78 Jahren denkt Fred Hitzler noch nicht an den Ruhestand. Seine Frau arbeitet derzeit in Chicago, baut dort die weltweite Marketingstrategie sowie die amerikanischen Vertriebsstrukturen des Unternehmens auf. Auch seine Tochter studiert derzeit in Amerika. „Für sie könnte es vielleicht interessant sein, das Unternehmen zu übernehmen“, sagt Hitzler. Doch sie solle zunächst ihren Master machen, Erfahrung sammeln und dann entscheiden. „Es macht mir wesentlich mehr Spaß, Venta weiter aufzubauen, als Golf zu spielen oder Blumen zu züchten“, sagt Hitzler und lacht. Er hat Freude an seinem Job, deshalb kann er sich auch gut vorstellen, noch weitere sieben Jahren als Geschäftsleiter aktiv zu bleiben. Und seine Luftwäscher von Weingarten in die Welt zu verbreiten.