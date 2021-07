Mit Kindern über den Tod sprechen

Bei einem Gespräch mit der freiberuflichen Illustratorin und mehrfachen Großmutter Corry May-Fischer und der Diplom-Pädagogin Dorothea Baur am Donnerstag, 15. Juli, um 19 Uhr im Hofsaal des evangelischen Gemeindehauses in Weingarten, geht es darum, wie man mit Kindern über den Tod spricht.

Trauererfahrungen in der Kindheit legen den Grundstein für den Umgang mit Verlusten im Leben, heißt es in einer Pressemitteilung des ambulanten Hospizdienstes Weingarten, der das Gespräch organisiert. Man könne Kinder nicht vor Verlusten bewahren, ihnen jedoch den Umgang damit erleichtern.

Der Abend ist als Gespräch angelegt: Gemeinsam soll eine Idee davon entwickelt werden, welche Bilder vom Tod man Kindern vermitteln kann. Damit ihre Fragen altersgerecht beantwortet werden und sie Todesfällen in der Familie oder ihrer Umgebung ohne Angst begegnen können.

Um eine Anmeldung per E-Mail an info@hospizbewegung-weingarten.de oder per Telefon unter der 0751/18056382 beziehungsweise der 0160/96207277 wird gebeten.