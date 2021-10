Mit fast zwei Promille auf dem Fahrrad

Einen 35-jähriger Fahrradfahrer hat die Polizei am Freitag gegen 18 Uhr wurde beim Telefonieren mit einem Handy in der Boschstraße in Weingarten beobachtet und anschließend kontrolliert. Nachdem die Beamten zusätzlich erheblichen Atemalkohol festgestellt hatten, ergab der anschließende Atemalkoholtest umgerechnet 1,98 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.