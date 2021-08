Mit Eis zum Ausbildungsplatz

Unter dem Motto „Eis schlecken, Ausbildung checken!“ sind Berater der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) seit Anfang August in verschiedenen Städten der Region unterwegs. Sie informieren Jugendliche und ihre Eltern über die Möglichkeiten, noch im September 2021 eine Ausbildung zu beginnen.

Nach wie vor gibt es in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis mehrere Hundert offene Ausbildungsplätze, teilt die IHK mit. Aber auch Schüler, die sich noch in der Berufsorientierungsphase befinden und erst später in eine Ausbildung starten wollen, bekommen Informationen. Bei einem Eis finden die Beratungen in den Stadtzentren oder in Freibädern statt.

In Weingarten, Friedrichshafen, Wangen, Sigmaringen und Pfullendorf war die IHK bereits vor Ort, nun wird die Aktion in fünf weiteren Städten fortgesetzt: jeweils ab 13 Uhr in Ravensburg (25. August, Marienplatz), Bad Waldsee (26. August, Grabenmühle), Überlingen (27. August, Ufer Kurpark), Bad Saulgau (31. August, Marktplatz) und Leutkirch (1. September, Ecke Marktstraße).