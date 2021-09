Mit einer verjüngten Mannschaft starten Weingartens Handballerinnen in die Verbandsliga

Der TV Weingarten geht mit einem deutlich verjüngten Kader in die Handballsaison in der Verbandsliga. Die langjährige Spielmacherin Nicola Mayer-Rosa hat ihre Handballkarriere beendet, Daniela Schirmer, Lena Komarek, Sarah Bauknecht und Nadja Meier werden künftig für die zweite Mannschaft des TVW auflaufen. Neu im Team von Trainerrückkehrer Lars Gmünder sind die A-Jugendspielerinnen Lena Haberbosch, Johanna Borrmann und Johanna Veser. In Julia Hilebrand ist eine erfahrene Handballerin in ihre Heimat zurückgekommen. Nach der Auftaktniederlage wollen die Weingartenerinnen zu Hause den ersten Sieg schaffen.

Frauen-Verbandsliga: TV Weingarten – HSG Ermstal (Sa., 18 Uhr, Großsporthalle) – Nach der monatelangen Zwangspause können die Weingartener derzeit noch keine Einschätzung zur Stärke der für den TVW neuen Liga machen. Das Saisonziel der TVW-Spielerinnen um Trainer Lars Gmünder ist der Klassenerhalt. Sieben Absteiger aus der Württembergliga und drei Aufsteiger – darunter Weingarten – bilden die neue Verbandsliga-Staffel II.

Die HSG Ermstal – ein Zusammenschluss der Vereine Dettingen und Urach – kommt aus der Württembergliga und spielte vergangenes Wochenende unentschieden gegen den SC Lehr, während der TVW um Spielmacherin Ann-Kathrin Kübler gegen die deutlich erfahrenere Truppe aus Eberbach/Bünzwangen mit 18:25 unterlag. Trainer Gmünder wird am Samstag auf Johanna Borrmann (Studienfahrt) und Johanna Veser (Sprunggelenk) verzichten müssen. Das Weingartener Tor wird nach dem Abgang von Jeannette Pfahl in dieser Saison von Pina Müller und Felicitas Bär gehütet.

Bezirksliga: SC Lehr – TSB Ravensburg (So., 17.30 Uhr) – Eigentlich sind Hallen, in denen kein Harz verwendet werden darf, nicht das geliebte Terrain der Ravensburger. Aber in der Saison 2019/20 hat der TSB die SG Ulm & Wiblingen in deren Halle deklassiert. Ravensburgs neuer Spielertrainer Maxi Ober und der Sportliche Leiter Günter Niederer sind daher guter Dinge, dass es auch am Sonntag in Lehr funktionieren wird. Bis auf Rückraumshooter Patrick Häffner, der beruflich verhindert ist, sind alle Spieler verfügbar.

Bezirksliga: HCL Vogt – HV RW Laupheim II (Sa., 20 Uhr, Allgäutorhalle) – Aufgrund von Verletzungen und wegen beruflicher Gründe ist der Vogter Kader derzeit laut Trainer Ivan Culjak kleiner. „Die Abwesenheit einiger Rückraumspieler verwehrt Optionen, die jungen Wilden brauchen noch Zeit“, teilt Culjak mit. Die Frage nach dem Leistungsniveau wurde mehrfach gestellt und intern oft diskutiert. Auch den Vogtern fehlt eine ganze Saison. Ein entscheidender Faktor wird laut Culjak sein, wer die Defizite am schnellsten abstellen und in den Rhythmus kommen kann. Die Vogter haben gute Erinnerungen an den Saisonauftakt 2020 in Laupheim, als der HCL mit einem Tor Vorsprung gewann. Einen ähnlichen Auftakt wünschen sie sich an diesem Samstag natürlich auch.

Bezirksklasse: TV Weingarten – TSV Blaustein II (Sa., 20.15 Uhr, Großsporthalle) – Nach einer verletzungsgeplagten Vorbereitung haben die Handballer des TV Weingarten am ersten Spieltag bei der TS Dornbirn mit 25:23 gewonnen. Im ersten Heimspiel ist am Samstag der TSV Blaustein II zu Gast, der am ersten Spieltag ebenfalls knapp gewonnen hat. Gespielt wird in der Großsporthalle auf dem frisch sanierten Boden.

Frauen-Bezirksklasse: TSB Ravensburg – TG Biberach II (Sa., 18 Uhr, Kuppelnauhalle) – Nach mehr als einem Jahr Pause geht es auch für die Lady Rams des TSB Ravensburg wieder los. Lange war es ungewiss, ob es in dieser Saison überhaupt ein spielfähiges Frauenteam in Ravensburg geben würde. Ohne Trainer, dafür laut Mitteilung „mit viel Teamgeist, guter Stimmung und Motivation“, gewannen die Lady Rams ihr Testspiel gegen Leutkirch mit 17:15. Mit der zweiten Garde der TG Biberach kommt nun gleich zu Beginn der Saison ein starker Gegner nach Ravensburg.

Kreisliga B: TG Bad Waldsee – TSG Leutkirch II (Sa., 19.15 Uhr) – Nach dem jähen Ende der vergangenen Saison freuen sich auch die Bad Waldseer auf den Saisonstart. Los geht es in der Gymnasiumshalle gegen die TSG Leutkirch II. Um 17.15 Uhr tritt die C-Jugend gegen Bad Saulgau an. Die B-Jugend spielt um 15.30 Uhr in Ehingen. Für die Bad Waldseer Männer geht es laut Mitteilung in der Kreisliga vor allem darum, einen zuverlässigen Kader zu festigen und für die Jugendspieler eine Perspektive im eigenen Verein zu bieten. Als Trainer hat Klaus Heinzler-Knapp das Ruder übernommen. In der Gymnasiumshalle sind laut aktuellem Hygienekonzept etwa 50 Zuschauer erlaubt. Es werden die Kontaktdaten erfasst.