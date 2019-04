Mit einem Sieg zum Klassenerhalt

Nach einer zweiwöchigen Pause geht es für die Handballerinnen des TV Weingarten am Samstagabend mit dem letzten Heimspiel der Saison weiter. Mit einem Sieg gegen den TB Neuffen würde sich der TVW endgültig den Klassenerhalt in der Landesliga sichern. Sonst käme es eine Woche später zum entscheidenden Duell in Gerhausen.

Frauen-Landesliga: TV Weingarten – TB Neuffen (Sa, 18 Uhr, Großsporthalle Weingarten) – Für die Weingartener Handballerinnen war die Zwangspause nach den Derbysiegen gegen die MTG Wangen und die SG Argental nicht ganz optimal. Der TVW hätte den Schwung gerne gleich mitgenommen. Am vergangenen Wochenende schielten die Weingartener dann nach Gerhausen. Bei einer Niederlage hätte der TV Gerhausen als dritter Absteiger festgestanden. Doch der TVG behielt in einer umkämpften Partie mit 18:17 die Oberhand gegen die SG Argental. Der TVW hat aber weiter alles in eigener Hand – bei einem Sieg gegen Neuffen wäre alles klar. Im schlechtesten Falle ginge es eine Woche später am Sonntag im direkten Showdown in Gerhausen um den Klassenerhalt.

Der TVW bereitete sich konzentriert auf die anstehende Aufgabe vor. Trainer Daniel Kühn versuchte in der Endphase der Saison, das Tempospiel nochmals zu forcieren. „Eine gewisse Grundnervosität schwingt sicherlich vor dieser Partie mit, aber das ist auch gut so“, meint Kühn. „Wir konnten unter der Woche nahezu mit dem kompletten Kader trainieren und werden auf die Gäste vorbereitet sein und hochmotiviert in die Partie gehen.“

Der TB Neuffen ist im Kampf um Tabellenplatz drei in den vergangenen Spielen auf den sechsten Rang zurückgefallen (22:20 Punkte). Da Neuffen in Weingarten bereits das letzte Saisonspiel bestreitet, scheinen größere Schritte nach vorne kaum noch möglich zu sein. In Neuffen hatten die Weingartenerinnen in der Hinrunde beim 24:24 ihren ersten Auswärtspunkt gefeiert. Obwohl der TVW kurz vor Ende sogar knapp in Front lag und auch im letzten Angriff die Chance auf einen Sieg hatte, reichte es zu einem verdienten Punkt. Dieses Unentschieden ist im Nachgang aber stark einzuschätzen, nachdem die Neuffener anschließend zu Hause lediglich gegen die Topteams aus Urach und Ebersbach Punkte gelassen haben.

Landesliga: BW Feldkirch – TSB Ravensburg (Sa, 20 Uhr, Reichenfeldhalle Feldkirch) – Die Ravensburg Rams bestreiten ihr letztes Auswärtsspiel der Saison. Gegner ist die Mannschaft von BW Feldkirch. Während die Rams bereits seit zwei Wochen als Absteiger feststehen, hat sich die Mannschaft aus Feldkirch den Klassenerhalt am vergangenen Wochenende mit einem Unentschieden gegen den VfL Kirchheim gesichert. Ravensburg möchte das Spiel in Österreich nutzen, um sich auf das anstehende Pokal-Final-Four-Turnier vorzubereiten.

Feldkirch hat in dieser Saison gezeigt, dass es eine enorm starke Heimmannschaft ist. Die Feldkircher konnten in der heimischen Halle einige Gegner aus den oberen Tabellenregionen schlagen. Dies war sicherlich auch ein Grund dafür, weshalb sich die Mannschaft vor dem Abstieg retten konnte. Bereits am vergangenen Wochenende ging es für die Rams im Spiel gegen Söflingen nur noch darum, sich mit Anstand aus der Landesliga zu verabschieden. Die Ravensburger wurden diesem Anspruch gerecht und gewannen gegen Söflingen II nach einer starken zweiten Halbzeit. Die Rams werden auch am Samstag versuchen, ihr letztes Auswärtsspiel der Saison positiv zu gestalten und zwei Punkte mit nach Hause zu bringen.